英國今解封 夜店湧人潮擠爆：像新年一樣

英國19日解除（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫限制，各地夜店湧現人潮。（法新社）

2021/07/19 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府今天解除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫限制，包括取消社交距離。不少專家質疑解封的恰當性，但在19日凌晨一解封，倫敦夜店外就湧現排隊人潮。

綜合外媒報導，雖然英國Delta變異病毒株疫情肆虐，近日單日新增病例皆破萬，但英國大部分年輕人已經受夠了超過1年半的封鎖，在今日（19）凌晨一解封，隨後夜店湧現排隊人潮，夜店人員韋德（Chloe Waite）表示，氣氛就像新年一樣，「這將是一個特別的夜晚」。現場民眾情緒都十分高漲，「我超嗨的」、「我好像永遠都被禁止跳舞。我想要跳舞、想要現場音樂，和其他人一起感受現場的氣氛」，不過也有民眾擔憂，「我超興奮，但同時也夾雜著厄運即將來臨的感覺」、「對協議有一些擔憂和不確定性，不過只要大家都懂事就好」。

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據了解英國今日開始解封，大部分的防疫規定，像是戴口罩、限制聚會人數、社交距離等政策都會取消，不過仍有少數限制，包括若與確診者接觸，就必須自主隔離。

英國政府科學顧問的流行病學家佛格森（Neil Ferguson）昨日（18）預估，解封後英國單日新增確診病例數恐怕會上升逾20萬，每日新增的住院病例數也有可能超過2千例。

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