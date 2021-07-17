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    英對法入境不鬆綁 流行病學家：Beta變種更能躲過疫苗防護力

    英國國民保健署（NHS）2月間設置的新冠病毒篩檢站指示牌。（路透檔案照）

    英國國民保健署（NHS）2月間設置的新冠病毒篩檢站指示牌。（路透檔案照）

    2021/07/17 21:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國政府16日以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「Beta」變種病毒株，持續在法國傳播為由，排除對法國入境者防疫鬆綁。英國流行病學家指出，Beta病毒株顯然比目前主流的「Delta」病毒株，更能躲過疫苗帶來的免疫力，尤其是牛津—阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

    Beta變種病毒株最先在南非發現，與Delta病毒株同列世界衛生組織（WHO）的新冠病毒「高關注變種病毒株」（Variants of Concern）。根據全球共享數據資料庫GISAID的統計，過去4週法國感染病例約3.4%為感染Beta病毒株。

    英國廣播公司（BBC）新聞網17日報導，英國政府緊急事務科學諮詢小組（Sage）成員、倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學教授艾德蒙茲（John Edmunds）向該台「今日」節目說，「Beta病毒株仍然是個威脅，它的傳染力或許比此刻正在英國蔓延的Delta病毒株低，但是它的優勢在於，它顯然更能躲過疫苗帶來的免疫反應」，「從南非得到可信的證據，Beta能更有效躲過阿斯特捷利康疫苗產生的免疫反應。」

    艾德蒙茲指出，英國衛生部對Beta病毒株的擔心是對的，隨著疫苗讓越來越多人獲得免疫力，「條件正適合」讓Beta變種病毒株變得更有優勢。

    英國從19日起解除防疫限制，從「黃色清單」國家入境的成人，若接種了完整疫苗，不再需要隔離10天，但是衛生部說，由於法國「持續」出現Beta變種病毒株病例，從法國入境者不適用鬆綁後的規定，入境前10天曾在法國停留的人，進入英國後仍須居家隔離。

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