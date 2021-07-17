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    祕魯總統候選人訪中國大使館 要求加速疫苗供貨

    祕魯總統候選人卡斯提洛15日造訪中國大使館，與中國大使討論疫苗供貨問題。（翻攝自Twitter @PedroCastilloTe）

    祕魯總統候選人卡斯提洛15日造訪中國大使館，與中國大使討論疫苗供貨問題。（翻攝自Twitter @PedroCastilloTe）

    2021/07/17 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕祕魯左派總統候選人卡斯提洛（Pedro Castillo）近日擬與中國拉近關係，盼中國可加速運抵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

    據《路透》報導，卡斯提洛的經濟大臣法蘭柯（Pedro Francke）透露，卡斯提洛15日造訪中國大使館，與中國大使討論疫苗供貨問題；據悉這是這位左派候選人第一次造訪中國大使館。

    祕魯今年度1月與中國簽署疫苗合約，購買3800萬劑國藥疫苗，近日陸續到貨，本週又再加購3百萬劑疫苗。法蘭柯在電話中向路透表示，「向中國討論了疫苗問題，盼中國可加快供貨，因為這關係到國家的醫療和經濟體系」。

    報導指出，中國是祕魯礦產品的最大買家，與祕魯關係密切。卡斯提洛在推特上曬出與中國大使梁宇的合照，盼可「優先發展兩國之間的兄弟情誼及合作關係」。

    祕魯6月6日舉行總統大選第二輪投票，卡斯提洛以些微差距贏過對手藤森惠子（Keiko Fujimori），但藤森惠子質疑選舉不公，引發大規模街頭抗爭，祕魯至今仍無法選出總統。

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