美媒爆武漢首例病患資料出錯 世衛坦承有誤

美國《華盛頓郵報》踢爆，世界衛生組織（WHO）與中國聯合發布的武漢肺炎調查報告中，關於武漢首例病患的資料出錯，世界衛生組織回函承認錯誤，並在週四（15日）聲明指出，恐出現更危險的變種病毒。（法新社檔案照）

2021/07/17 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》踢爆，世界衛生組織（WHO）與中國聯合發布的武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）調查報告中，關於武漢首例病患的資料出錯，世界衛生組織回函承認錯誤，並在週四（15日）聲明指出，恐出現更危險的變種病毒。

《華盛頓郵報》報導，世衛與中國聯合發布的病毒調查報告顯示，首例病患是1名61歲的市場工作人員，基因ID為「EPI_ISL_403928」；但是，武漢市去年宣布的首例病患資料，是在2019年12月8日發病的武昌區居民，世衛與中國官方的「病患住址」資料也有出入，分別位於長江南北岸。

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世衛發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）透過電郵回覆，根據世衛掌握的資料，中國紀錄到的首例病患是1名41歲的男子，基因ID為「EPI_ISL_403930」，之所以會顯示成另1人，是因為「編輯出錯」，賈薩雷維奇稱這其實並不重要，因為目前已知的首例病患，很可能不是「零號病患」。

《華盛頓郵報》向世衛求證，為何中國國家基因組學數據中心紀錄的首例病患資料，竟顯示為2019年12月16日開始出現症狀，又與世衛有所出入，賈薩雷維奇表示，世衛也還在調查這件事情，會查明為何這個日期比世衛的2019年12月8日發病還晚了一週，但目前沒有答案。

世界衛生組織官網週四發布聲明稿，儘管全球各國都已經為了疫情做出努力，但疫情大流行距離正式結束還遠得很，目前病毒繼續突變，4種備受矚目的變種病毒主導著全球疫情，「出現新的、更危險的變種病毒且在全球傳播的可能性很大，這些變種病毒可能更不容易受到控制」。

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