2024/11/09 11:55

〔即時新聞/綜合報導〕川普在5日的美國總統大選勝出後,其所創辦的川普媒體與技術集團(Trump Media and Technology Group,TMTG)股價於6日達到近期高點,但隨後又暴跌42%,川普對此發文強調自己不會賣股,使得股價回穩一波,他的身價也跟著上漲5億美元(約新台幣161億元)。

據《CNN》報導,在川普當選總統後,投資人應該是依照「謠言時買進,證實時賣出(buy the rumor and sell the news)」的策略,將手上的TMTG股票落袋為安先跑為快,造成狠殺一波的現象。

不過,川普8日在自家的社群平台Truth Social發文,指稱「操縱者或賣空者在市場散播我打算賣股的傳言,但這些都是虛假的,我完全無意出售股票。」

川普的貼文隨即激勵TMTG回漲15%,身為單一最大股東(持股超過50%)的川普,在TMTG的股票市值原先為32億美元(約新台幣1032億元),也因此漲到37億美元(約新台幣1193億元)。

