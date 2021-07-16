西歐洪災肆虐 德國荷比盧至少126人死亡上千人失蹤

荷蘭林堡省亞斯特堡（Aasterberg）地區的鳥瞰圖，洪水淹沒了大部分面積。（法新社）

2021/07/16 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕西歐洪水近日造成嚴重災情，據統計，死亡人數已來到126人，另外也有超過1000人失蹤，目前搜救人員正在竭力尋找生還者。

綜合外媒報導，此次受災地區主要集中在德國西部、荷蘭東南部以及比利時東部，鄰近的盧森堡也遭受波及。

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截至目前，德國已有103人罹難，與盧森堡、法國接壤的萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）受災最為嚴重，該邦的死亡人數今日達到60人。

萊茵蘭-普法茲邦的阿爾韋勒縣（Ahrweile）據信有1300多人失蹤，儘管地方政府指出，如此高的人數有一部份是因為通話線路被洪水沖壞了，因此外界難以確認資訊，但當地官員曾表示，「當你這麼長時間都沒收到消息，你得做好最壞的打算」。

比利時方面則傳出有23人死亡，4人失蹤，2萬多戶家庭斷電。比利時政府已動員軍方前往受災地區進行救援與疏散作業。

比利時瓦隆地區長官迪賀波（Elio Di Rupo）警告，水位不斷上漲的默茲河（Meuse river）極有可能對擁有20萬人口的列日市（Liege）造成嚴重威脅。法國已派遣40名軍人與一架直升機前往列日協助救災。

荷蘭東南部，地處默茲河下游的的林堡省（Limburg）今日稍早也開始了疏散作業，數千人被迫離開他們家園；荷蘭政府也派員試圖加固搖搖欲墜的堤防。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，此次洪水的規模與強度清楚的表明了氣候變遷帶來的影響，各國政府與歐盟需要盡快對此做出反應。

德國北萊茵-威斯伐倫邦埃爾夫特施塔特的市景，洪水摧毀了路面和數棟房屋。（法新社）

比利時列日市的民眾正在搬運飲用水。（彭博）

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