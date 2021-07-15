為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德、荷、比、盧暴雨釀災！ 已知近50死數十人失蹤

    德國西部暴雨成災。（法新社）

    德國西部暴雨成災。（法新社）

    2021/07/15 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕西歐部分地區最近幾天天氣惡劣，暴雨成災，德國和鄰國比利時已知共有至少46人死亡，數十人失蹤，荷蘭、盧森堡也同樣遭受水災重創。

    綜合外媒報導，西歐多國近日出現破紀錄的降雨，暴雨導致多地河流和水庫潰堤、洪水氾濫，德國西部的萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）和北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）災情最嚴重，建築物和汽車都被洪水沖走。

    萊茵蘭-普法茲邦首長德萊爾（Malu Dreyer）直言「我們從未見過這樣的災難。真的是毀滅性的情況」，當地一些學校已經關閉，鐵路和公路交通也中斷。

    在萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤後，該邦阿爾韋勒縣（Ahrweile）已知19人死亡，先前則傳出約70人失蹤，有數十人在屋頂等候救援。德軍已出動200人救援。

    德國人口最多的北萊茵-西發利亞邦大部分地區鐵路都已中斷，當地奧伊斯基興（Euskirchen）已知已14人因洪災喪命。該邦已有13.5萬戶家庭斷電，部分地區電話和網路中斷，阻礙救援行動。

    德國警方統計，全境至少有42人因洪水喪命。目前正在美國進行「告別之旅」的德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，她「對這場災難感到震驚」。

    比利時則已知4人死亡。流經德國與比利時的韋斯德爾河（Vesdre）也因暴雨潰堤，河水衝進河畔城市佩平斯特（Pepinster），摧毀了一些建築，至少10棟房屋倒塌。

    荷蘭的林堡省（Limburg）也在徹夜降下傾盆大雨後爆發洪災，軍方已派出70人協助疏散和救援，繁忙的高速公路有部分路段因淹水而關閉。

    盧森堡政府也成立危機小組應對暴雨帶來的災情，總理貝特爾（Xavier Bettel）表示，已有數棟房淹水到無法住人了。

    萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤後，萊茵蘭-普法茲邦阿爾韋勒縣（Ahrweile）已知19人死亡。（美聯社）

    萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤後，萊茵蘭-普法茲邦阿爾韋勒縣（Ahrweile）已知19人死亡。（美聯社）

    荷蘭高速公路因淹水而關閉。（歐新社）

    荷蘭高速公路因淹水而關閉。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國西部暴雨釀災 已知6屋坍塌8死30失蹤
    2021/07/15 17:16

    德國西部暴雨釀災 已知6屋坍塌8死30失蹤
    日本神奈川暴雨恐釀洪水 5級警戒20萬人避難
    2021/07/03 09:24

    日本神奈川暴雨恐釀洪水 5級警戒20萬人避難

    參與台股行情 首選冠軍基金
    強風暴雨來襲德國南部 斯圖加特有歌劇院屋頂被吹飛
    2021/06/29 23:09

    強風暴雨來襲德國南部 斯圖加特有歌劇院屋頂被吹飛
    斯里蘭卡暴雨成災！洪水、土石流大爆發 已知4死7失蹤
    2021/06/05 21:54

    斯里蘭卡暴雨成災！洪水、土石流大爆發 已知4死7失蹤

    存科技基金首選
    國際今日熱門
    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈
    2021/07/15 23:52

    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

    有女友還喜歡「交友配對」！新研究發現渣男「長這樣」
    2021/07/15 00:43

    有女友還喜歡「交友配對」！新研究發現渣男「長這樣」

    美國槍枝製造商賣「樂高造型手槍」 樂高要求停售
    2021/07/15 00:47

    美國槍枝製造商賣「樂高造型手槍」 樂高要求停售

    多方位發動攻勢！若台海戰爭爆發 美記者曝「共軍目標」
    2021/07/15 05:52

    多方位發動攻勢！若台海戰爭爆發 美記者曝「共軍目標」

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播