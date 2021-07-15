德、荷、比、盧暴雨釀災！ 已知近50死數十人失蹤

德國西部暴雨成災。（法新社）

2021/07/15 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕西歐部分地區最近幾天天氣惡劣，暴雨成災，德國和鄰國比利時已知共有至少46人死亡，數十人失蹤，荷蘭、盧森堡也同樣遭受水災重創。

綜合外媒報導，西歐多國近日出現破紀錄的降雨，暴雨導致多地河流和水庫潰堤、洪水氾濫，德國西部的萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）和北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）災情最嚴重，建築物和汽車都被洪水沖走。

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萊茵蘭-普法茲邦首長德萊爾（Malu Dreyer）直言「我們從未見過這樣的災難。真的是毀滅性的情況」，當地一些學校已經關閉，鐵路和公路交通也中斷。

在萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤後，該邦阿爾韋勒縣（Ahrweile）已知19人死亡，先前則傳出約70人失蹤，有數十人在屋頂等候救援。德軍已出動200人救援。

德國人口最多的北萊茵-西發利亞邦大部分地區鐵路都已中斷，當地奧伊斯基興（Euskirchen）已知已14人因洪災喪命。該邦已有13.5萬戶家庭斷電，部分地區電話和網路中斷，阻礙救援行動。

德國警方統計，全境至少有42人因洪水喪命。目前正在美國進行「告別之旅」的德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，她「對這場災難感到震驚」。

比利時則已知4人死亡。流經德國與比利時的韋斯德爾河（Vesdre）也因暴雨潰堤，河水衝進河畔城市佩平斯特（Pepinster），摧毀了一些建築，至少10棟房屋倒塌。

荷蘭的林堡省（Limburg）也在徹夜降下傾盆大雨後爆發洪災，軍方已派出70人協助疏散和救援，繁忙的高速公路有部分路段因淹水而關閉。

盧森堡政府也成立危機小組應對暴雨帶來的災情，總理貝特爾（Xavier Bettel）表示，已有數棟房淹水到無法住人了。

萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤後，萊茵蘭-普法茲邦阿爾韋勒縣（Ahrweile）已知19人死亡。（美聯社）

荷蘭高速公路因淹水而關閉。（歐新社）

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