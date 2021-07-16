為了救貓貓！日本東大貓咪腎臟病研究費不足 2天獲760萬捐款

日本東京大學貓咪腎臟病研究團隊，由於疫情的關係缺乏經費進行臨床試驗，消息傳出後短短2天捐款就達到3000萬日圓（約新台幣762萬元）。日本貓咪示意圖。（路透）

2021/07/16 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大學貓咪腎臟病研究團隊，由於疫情的關係缺乏經費進行臨床試驗，各地的貓奴得知後紛紛慷慨解囊，短短2天捐款就達到3000萬日圓（約新台幣762萬元）。

據《朝日新聞》報導，家貓的主要死因之一就是腎功能衰竭，這在過去是個未解的難題，但東京大學宮崎徹教授表示，在人類和老鼠的血液內存在一種名為「AIM」的蛋白質，貓科動物體內雖然也有卻不起作用，這就是揭開貓咪腎臟病之謎的關鍵。

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宮崎徹指出，AIM的作用在於排除腎臟的死亡細胞進而維持腎功能，由於貓咪的AIM沒有功效，因此從出生那一刻起就會出現腎臟問題，最終發展為腎衰竭。

為了解決這樣的問題，宮崎徹著手研究能夠發揮效用的AIM，做為貓咪腎衰竭的治療藥物，在企業的支持下正展開臨床試驗，順利的話明年初就能準備銷售。

然而，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊下，企業很難提供高達數億日圓的研究經費，實驗不得不因此終止。

在媒體11日報導宮崎徹研究的困境後，全日本各地的飼主和愛貓人士紛紛詢問東大該如何捐款，相關單位連忙提供專案帳戶，結果從12日至14日上午9時為止，就湧入了2900筆共3000萬日圓款項。

在東大的捐款專頁上，民眾紛紛期待藥物能夠上市，還有飼主表示自己的貓咪雖然已經來不及了，但希望未來貓咪們都能克服腎臟病。

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