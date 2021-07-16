為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為了救貓貓！日本東大貓咪腎臟病研究費不足 2天獲760萬捐款

    日本東京大學貓咪腎臟病研究團隊，由於疫情的關係缺乏經費進行臨床試驗，消息傳出後短短2天捐款就達到3000萬日圓（約新台幣762萬元）。日本貓咪示意圖。（路透）

    日本東京大學貓咪腎臟病研究團隊，由於疫情的關係缺乏經費進行臨床試驗，消息傳出後短短2天捐款就達到3000萬日圓（約新台幣762萬元）。日本貓咪示意圖。（路透）

    2021/07/16 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大學貓咪腎臟病研究團隊，由於疫情的關係缺乏經費進行臨床試驗，各地的貓奴得知後紛紛慷慨解囊，短短2天捐款就達到3000萬日圓（約新台幣762萬元）。

    《朝日新聞》報導，家貓的主要死因之一就是腎功能衰竭，這在過去是個未解的難題，但東京大學宮崎徹教授表示，在人類和老鼠的血液內存在一種名為「AIM」的蛋白質，貓科動物體內雖然也有卻不起作用，這就是揭開貓咪腎臟病之謎的關鍵。

    宮崎徹指出，AIM的作用在於排除腎臟的死亡細胞進而維持腎功能，由於貓咪的AIM沒有功效，因此從出生那一刻起就會出現腎臟問題，最終發展為腎衰竭。

    為了解決這樣的問題，宮崎徹著手研究能夠發揮效用的AIM，做為貓咪腎衰竭的治療藥物，在企業的支持下正展開臨床試驗，順利的話明年初就能準備銷售。

    然而，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊下，企業很難提供高達數億日圓的研究經費，實驗不得不因此終止。

    在媒體11日報導宮崎徹研究的困境後，全日本各地的飼主和愛貓人士紛紛詢問東大該如何捐款，相關單位連忙提供專案帳戶，結果從12日至14日上午9時為止，就湧入了2900筆共3000萬日圓款項。

    在東大的捐款專頁上，民眾紛紛期待藥物能夠上市，還有飼主表示自己的貓咪雖然已經來不及了，但希望未來貓咪們都能克服腎臟病。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    還剩8條命！佛州12層公寓倒塌2週 9樓黑貓奇蹟倖存
    2021/07/10 23:59

    還剩8條命！佛州12層公寓倒塌2週 9樓黑貓奇蹟倖存
    「我要吃飯！放我下來！」貓皇與掃地機器人超可愛互動
    2021/07/06 20:00

    「我要吃飯！放我下來！」貓皇與掃地機器人超可愛互動

    內科人口支撐住宅需求 房市交易熱
    白色吐司原來是貓咪？方盒塞好塞滿 網友笑「不愧是水做的」
    2021/06/25 12:00

    白色吐司原來是貓咪？方盒塞好塞滿 網友笑「不愧是水做的」
    日男患「動物囤積症」 髒亂自宅硬擠250隻貓
    2021/06/12 14:56

    日男患「動物囤積症」 髒亂自宅硬擠250隻貓

    華新董座焦佑倫 稱讚東元有三好
    國際今日熱門
    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈
    2021/07/15 23:52

    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

    男童開心入住海濱別墅 沒幾小時卻遭電梯「奪命夾殺」喪命...
    2021/07/15 16:23

    男童開心入住海濱別墅 沒幾小時卻遭電梯「奪命夾殺」喪命...

    不滿強制接種疫苗 雅典5千民眾包圍議會轟總理下台
    2021/07/15 16:28

    不滿強制接種疫苗 雅典5千民眾包圍議會轟總理下台

    晚年好打牌下棋 新研究：可將阿茲海默症發病推遲5年
    2021/07/15 16:04

    晚年好打牌下棋 新研究：可將阿茲海默症發病推遲5年

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播