軍情動態》美印州空軍滿百年 黑蛇塗裝A-10戰機驚艷

A-10雷霆二式攻擊機，為了慶祝印地安納州航空國民兵成軍百年，特別以「黑蛇」為概念，重新塗裝。（圖翻攝自DVIDS官網）

2021/07/16 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍日前指出，為了慶祝印地安納州航空國民兵（Indiana Air National Guard）成軍滿一百年，特別將旗下隸屬於122聯隊（122nd Fighter Wing）的一架A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II），以「黑蛇（Blacksnake）」概念重新塗裝，十分吸睛。

根據美軍《空軍國民警衛隊》新聞稿指出，為了慶祝印地安納州航空國民兵成軍滿百年，原本以雙灰色為主基調的A-10戰機，特別以「黑蛇」為概念，重新為機身上色，以黑色與深灰兩色做為主調，將機首繪上蛇頭、左右垂直尾翼漆上122戰鬥機聯隊與181情報聯隊的駐地字樣，機背則塗上100與1921-2021的數字，歡慶成軍百年。

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新聞稿提到，以「黑蛇」概念塗裝彩繪機，其背後意義是向駐紮於韋恩堡的122聯隊致意，韋恩指揮官（Anthony Wayne）參與了斯托尼角、西北印第安戰爭多場戰役，戰功彪炳，也因性格火爆而有「Mad Anthony（瘋子安東尼）」的綽號，參戰的印地安人出於敬畏，因此也稱他為「黑蛇」。

新聞稿指出，雖美國航空國民兵（U.S. Air National Guard）最早建軍是在1946年，約莫是1945年二戰結束後，但印地安納州航空國民兵卻於1921年8月1日就提早成軍，在中央航空國民兵編制正式確立後，才將印地安納州航空國民兵列入，並在2010年後換裝A-10雷霆戰機，使用至今。

A-10雷霆二式攻擊機是美國費爾柴德（Fairchild Aircraft）公司生產的一種單座雙發動機攻擊機，負責提供對地面部隊的密接支援任務。（歐新社）

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