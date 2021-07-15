討好中共？ 西澳政府禁台、藏團體租借表演場地

澳洲西澳省政府的「伯斯劇院信託基金會」近日規定不能租借場地給與台灣、西藏有關的表演團體，引發輿論。（圖翻攝自Perth Theatre Trust臉書）

2021/07/15 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕討好中共？澳洲西澳省政府的「伯斯劇院信託基金會」（erth Theatre Trust）近日祭出新規定，任何與台灣和西藏有關的表演團體不得租借基金會管轄的公營表演場所，消息傳出馬上引起輿論爭議。

澳洲大報《澳洲人報》（The Australian）14日報導揭發，指西澳省政府屬下負責管理多個公營表演場所的「伯斯劇院信託基金會」推出新政策，之後不能讓「政治地位不明或爭議中國家（地區）」的表演團體租用相關表演場所，包括台灣和西藏。消息一出馬上引起輿論，痛斥該政策違反「藝術獨立性」；澳洲也有多個少數族裔人權團體和外交專家認為西澳省政府此舉是為取悅中國。

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澳洲維吾爾唐日塔格婦女協會（Australian Uyghur Tangritagh Women’s Association）會長查尼雪夫（Ramila Chanisheff）直言該政策根本是「莫名其妙」，完全違背澳洲社會重視的平等價值；澳洲西藏委員會（Australia Tibet Council）執行長貝德福（Zoe Bedford）則認為，這是中國在背後施壓，直指中國這些年已經滲透到澳洲多個機構，企圖阻止民眾接受有關中國人權問題的聲音。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，西澳省的政策明顯是衝著台灣來；他直言，就算當局想要審慎管理文化表演活動，那也應該是針對由中國政府主導的活動，而不是將苗頭指向台灣或西藏。休布瑞吉強調，澳洲必須進一步與台灣各領域合作交流，包括藝術、商業、教育等，間接幫助台灣因中國壓力陷入國際孤立的處境。

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