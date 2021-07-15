為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    討好中共？ 西澳政府禁台、藏團體租借表演場地

    澳洲西澳省政府的「伯斯劇院信託基金會」近日規定不能租借場地給與台灣、西藏有關的表演團體，引發輿論。（圖翻攝自Perth Theatre Trust臉書）

    澳洲西澳省政府的「伯斯劇院信託基金會」近日規定不能租借場地給與台灣、西藏有關的表演團體，引發輿論。（圖翻攝自Perth Theatre Trust臉書）

    2021/07/15 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕討好中共？澳洲西澳省政府的「伯斯劇院信託基金會」（erth Theatre Trust）近日祭出新規定，任何與台灣和西藏有關的表演團體不得租借基金會管轄的公營表演場所，消息傳出馬上引起輿論爭議。

    澳洲大報《澳洲人報》（The Australian）14日報導揭發，指西澳省政府屬下負責管理多個公營表演場所的「伯斯劇院信託基金會」推出新政策，之後不能讓「政治地位不明或爭議中國家（地區）」的表演團體租用相關表演場所，包括台灣和西藏。消息一出馬上引起輿論，痛斥該政策違反「藝術獨立性」；澳洲也有多個少數族裔人權團體和外交專家認為西澳省政府此舉是為取悅中國。

    澳洲維吾爾唐日塔格婦女協會（Australian Uyghur Tangritagh Women’s Association）會長查尼雪夫（Ramila Chanisheff）直言該政策根本是「莫名其妙」，完全違背澳洲社會重視的平等價值；澳洲西藏委員會（Australia Tibet Council）執行長貝德福（Zoe Bedford）則認為，這是中國在背後施壓，直指中國這些年已經滲透到澳洲多個機構，企圖阻止民眾接受有關中國人權問題的聲音。

    澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，西澳省的政策明顯是衝著台灣來；他直言，就算當局想要審慎管理文化表演活動，那也應該是針對由中國政府主導的活動，而不是將苗頭指向台灣或西藏。休布瑞吉強調，澳洲必須進一步與台灣各領域合作交流，包括藝術、商業、教育等，間接幫助台灣因中國壓力陷入國際孤立的處境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菜市場政治學》一個「維持現狀」各自表述？台灣人怎麼看自己和中國的關係
    2020/07/13 12:14

    菜市場政治學》一個「維持現狀」各自表述？台灣人怎麼看自己和中國的關係
    見證柏林圍牆 訪中學者6點預言：中國防火牆也將倒下
    2019/11/10 23:16

    見證柏林圍牆 訪中學者6點預言：中國防火牆也將倒下

    參與台股行情 首選冠軍基金
    台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事
    2019/11/06 18:35

    台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事
    曾唱包子歌挺韓 北京台女再惹議稱：綠媒摧殘台灣年輕人
    2019/10/09 09:06

    曾唱包子歌挺韓 北京台女再惹議稱：綠媒摧殘台灣年輕人

    存科技基金首選
    國際今日熱門
    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器
    2021/07/14 22:34

    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器

    懷疑妻子出軌 男子抱3歲兒爬14樓窗外威脅「一起死」
    2021/07/14 22:54

    懷疑妻子出軌 男子抱3歲兒爬14樓窗外威脅「一起死」

    英皇最美成員為「牠們」賣二手蕾絲胸衣 網：最佳指標
    2021/07/14 23:55

    英皇最美成員為「牠們」賣二手蕾絲胸衣 網：最佳指標

    美副卿下週訪中會見中副外長 港媒預期「拜習會」有希望
    2021/07/14 23:11

    美副卿下週訪中會見中副外長 港媒預期「拜習會」有希望

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播