打臉自家疫苗？中國加速引進「復必泰」

中國加快引進德國BioNTech藥廠生產，由復星代理的「復必泰」疫苗。（歐新社）

2021/07/15 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其、巴西、智利、塞席爾及蒙古等國在接種中國疫苗後，確診率不減反增，印尼與泰國傳出數百名完整接種科興疫苗的醫護人員染疫，甚至送命。在國際社會質疑中國疫苗的有效性之際，中國加快引進德國BioNTech藥廠生產，由復星代理的「復必泰」！

據中媒《財新網》報導，7月14日，在香港上市的復星醫藥董事長兼CEO吳以芳在股東大會上回復投資人問詢時表示，中國國家葯監局對mRNA疫苗「復必泰」的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過了，目前正在加緊進行行政審批階段。據報導，一旦引進，能第一時間供應到中國國內，可能作為加強針，免費為民眾施打。

請繼續往下閱讀...

中國加快引進國外疫苗，外界認為或與國產疫苗效力不佳有關。比如，北京向東南亞多國提供疫苗捐助，但泰國衛生部11日表示，目前已有超過600名完整接種2劑中國科興疫苗的醫護人員確診。

泰國當局7月12日宣布，接種2劑陸科興疫苗的醫護人員將補打AZ；第1劑接種科興疫苗的民眾，第2劑將改接種AZ，這是因為當地醫學調查發現，接種2劑產科興疫苗的民眾，在完成第2劑接種後，每40天抗體減少50%。

印尼也傳出，6月份至少10名醫生接種兩劑中國疫苗後死亡。印尼政府9日已決定，為醫護人員追加施打莫德納疫苗。

連中國當局似乎也對打過國產疫苗的保護力沒信心，此前中共黨慶防疫自打臉：參加慶祝活動的人員完整接種國產疫苗，仍需核酸檢測。

據悉，7月初第四度爆發疫情的雲南瑞麗市，其所在的雲南德宏州，疫苗接種率達到96.92%。這突發的疫情讓外界及當地居民質疑中國疫苗的作用。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法