為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》波蘭向美購入250輛M1A2C戰車 總值約1683億

    M1A2 SEPv3。（翻攝自美國陸軍）

    M1A2 SEPv3。（翻攝自美國陸軍）

    2021/07/15 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭確認將向美國購入250輛最新版本的M1A2艾布蘭戰車（M1A2 SEPv3，M1A2C），總值233億茲羅提（約合新台幣1683億），將用以對抗俄羅斯基於新款「阿瑪塔重型履帶通用平台」（Armata）為基礎研發的T-14主戰車（T14 Armata）。

    綜合外媒報導，波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）及國防部長布拉什扎克（Mariusz Błaszczak）昨日在記者會上共同宣布波蘭軍方採購M1A2C的合約細節，若一切順利，首批明年便可交付。

    卡欽斯基表示，250輛M1A2C能夠至少編成4個戰車營，規模比1個旅還大，他強調，這類型的先進戰車機動性極高，且能夠展開高精度、高效率的戰鬥，對於波蘭武裝部隊而言是個嶄新的要素。

    布拉什扎克表示，M1A2C的表現比德製豹2型主力戰車表現更優，未來波蘭將配備最佳版本的戰車，經過實戰測試，能與俄羅斯研發、尚未量產的T14 Armata相匹敵及對抗；他也公開感謝卡欽斯基的支持，並強調卡欽斯基在波蘭軍隊防禦能力以及發展上做出了重大貢獻。

    波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）及國防部長布拉什扎克（Mariusz Błaszczak）昨日在記者會上共同宣布波蘭軍方採購M1A2C的合約細節。（翻攝自波蘭國防部）

    波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）及國防部長布拉什扎克（Mariusz Błaszczak）昨日在記者會上共同宣布波蘭軍方採購M1A2C的合約細節。（翻攝自波蘭國防部）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍在波蘭建造「陸基神盾」系統 武器設備準備安裝
    2021/06/24 15:30

    軍情動態》美軍在波蘭建造「陸基神盾」系統 武器設備準備安裝
    軍情動態》美軍售澳洲M1A2戰車丶CH-47直升機 強化美澳同盟戰力
    2021/04/30 10:38

    軍情動態》美軍售澳洲M1A2戰車丶CH-47直升機 強化美澳同盟戰力

    林口最高峰 亞洲坎城首席
    軍情動態》波蘭總統批准防務協定 駐波蘭美軍人數將增至5500人
    2020/11/10 14:09

    軍情動態》波蘭總統批准防務協定 駐波蘭美軍人數將增至5500人
    軍情動態》爭取近2600億訂單 南韓K2PL戰車前進波蘭國防展
    2020/09/11 13:51

    軍情動態》爭取近2600億訂單 南韓K2PL戰車前進波蘭國防展

    存科技基金首選
    軍情動態》洛馬公司將提供波蘭遠程無人機 提升F-35A機隊戰力
    2020/09/09 14:31

    軍情動態》洛馬公司將提供波蘭遠程無人機 提升F-35A機隊戰力
    國際今日熱門
    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了
    2021/07/14 17:00

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了 影片

    《刺胳針》：適量飲酒也恐致罹癌 男女高危「日飲量」曝光
    2021/07/14 16:12

    《刺胳針》：適量飲酒也恐致罹癌 男女高危「日飲量」曝光

    疫苗外交？中國上半年出口逾5億劑疫苗
    2021/07/14 15:45

    疫苗外交？中國上半年出口逾5億劑疫苗

    軍情動態》南韓疫情持續攀升 今年預備軍召訓再度取消
    2021/07/14 16:41

    軍情動態》南韓疫情持續攀升 今年預備軍召訓再度取消

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播