軍情動態》波蘭向美購入250輛M1A2C戰車 總值約1683億

M1A2 SEPv3。（翻攝自美國陸軍）

2021/07/15 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭確認將向美國購入250輛最新版本的M1A2艾布蘭戰車（M1A2 SEPv3，M1A2C），總值233億茲羅提（約合新台幣1683億），將用以對抗俄羅斯基於新款「阿瑪塔重型履帶通用平台」（Armata）為基礎研發的T-14主戰車（T14 Armata）。

綜合外媒報導，波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）及國防部長布拉什扎克（Mariusz Błaszczak）昨日在記者會上共同宣布波蘭軍方採購M1A2C的合約細節，若一切順利，首批明年便可交付。

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卡欽斯基表示，250輛M1A2C能夠至少編成4個戰車營，規模比1個旅還大，他強調，這類型的先進戰車機動性極高，且能夠展開高精度、高效率的戰鬥，對於波蘭武裝部隊而言是個嶄新的要素。

布拉什扎克表示，M1A2C的表現比德製豹2型主力戰車表現更優，未來波蘭將配備最佳版本的戰車，經過實戰測試，能與俄羅斯研發、尚未量產的T14 Armata相匹敵及對抗；他也公開感謝卡欽斯基的支持，並強調卡欽斯基在波蘭軍隊防禦能力以及發展上做出了重大貢獻。

波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）及國防部長布拉什扎克（Mariusz Błaszczak）昨日在記者會上共同宣布波蘭軍方採購M1A2C的合約細節。（翻攝自波蘭國防部）

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