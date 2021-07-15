美國去年9.3萬人用藥過量死亡 封城隔離讓治療更困難

美國去年有超過9.3萬人因用藥過量而死，創下新高。（法新社）

2021/07/15 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在去年達到高峰，與此同時，在去年因用藥過量死亡的人數也創下新高，超過9萬3000人因用藥過量致死，遠遠超過了2019年逾7萬2000人死亡的記錄。

根據《美聯社》報導，布朗大學公共衛生研究人員馬歇爾（Brandon Marshall）表示，這是令人震驚的人類生命損失，美國先前已經在面臨用藥過量的問題，但是疫情大流行又大幅加劇危機。原因在於封鎖措施及防疫限制使得成癮者被「隔離」，進而導致治療變得更加困難。

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衛生專家指出，處方止痛藥曾是美國用藥過量致死案例的關鍵因素，但海洛因及近年來出現的芬太尼都被證明具有高度致命性。原先芬太尼被合法開發用來治療劇痛，但現在卻被拿來與其它藥物混合後非法銷售。美國疾病預防與控制中心（CDC）指出，去年用藥過量死亡案例中，有超過60%與芬太尼有關，2020年除了新罕布夏州和南達科他州以外，其他所有的州在藥物過量致死人數方面都有增加。

雪城大學社會學副教授蒙納特（Shannon Monnat），目前沒有證據顯示有更多美國人從去年開始吸毒或成癮，反而去年增加的用藥致死人數，很有可能是過去持續和藥物成癮奮鬥的人。另有分析指出，因疫情影響，延長失業救濟金會讓這些群體擁有比平時更多錢，當他們有更多錢．就會去囤積更多藥物。

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