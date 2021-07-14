美考慮追加打第3劑疫苗 CDC副主任：副作用機率恐更大

美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日表示，美國正在審查追加武漢肺炎疫苗第3劑追加施打的必要性。（路透）

2021/07/14 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日表示，美國正在審查追加武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第3劑追加施打的必要性，但這將需要更多數據才能得知，第3劑是否會提高出現嚴重副作用。

《路透》報導，巴特勒13日在記者會說，針對2劑武肺疫苗的方案，注射第2劑往往有較高的副作用，第3劑有可能帶來更高的風險，「我們非常想知道第3劑是否可能與任何更高的不良反應風險有關，特別是那些儘管非常罕見，但更為嚴重的副作用。」

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巴特勒提到，美國政府尚未決定是否進行第3劑的疫苗施打，但認為年長者和其他高危險族群需要追加劑量的可能性更大。

他補充說，沒有看到任何證據表明在12月或1月接種疫苗的美國人對武肺病毒的保護力下降，現有疫苗對Delta變種病毒（印度變種）提供重要的保護。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech 8日宣布，雙方合作研發的「輝瑞／BNT疫苗」，將尋求監管機關授權施打第3劑，但這項要求被美國和歐盟拒絕。

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