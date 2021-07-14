為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美考慮追加打第3劑疫苗 CDC副主任：副作用機率恐更大

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日表示，美國正在審查追加武漢肺炎疫苗第3劑追加施打的必要性。（路透）

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日表示，美國正在審查追加武漢肺炎疫苗第3劑追加施打的必要性。（路透）

    2021/07/14 08:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日表示，美國正在審查追加武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第3劑追加施打的必要性，但這將需要更多數據才能得知，第3劑是否會提高出現嚴重副作用。

    《路透》報導，巴特勒13日在記者會說，針對2劑武肺疫苗的方案，注射第2劑往往有較高的副作用，第3劑有可能帶來更高的風險，「我們非常想知道第3劑是否可能與任何更高的不良反應風險有關，特別是那些儘管非常罕見，但更為嚴重的副作用。」

    巴特勒提到，美國政府尚未決定是否進行第3劑的疫苗施打，但認為年長者和其他高危險族群需要追加劑量的可能性更大。

    他補充說，沒有看到任何證據表明在12月或1月接種疫苗的美國人對武肺病毒的保護力下降，現有疫苗對Delta變種病毒（印度變種）提供重要的保護。

    美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech 8日宣布，雙方合作研發的「輝瑞／BNT疫苗」，將尋求監管機關授權施打第3劑，但這項要求被美國和歐盟拒絕。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑
    2021/07/14 05:39

    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑
    「第3劑疫苗」究竟在吵什麼？ 德媒詳文整理一篇看懂
    2021/07/13 13:11

    「第3劑疫苗」究竟在吵什麼？ 德媒詳文整理一篇看懂

    首參奧運王星皓盼用好表現鼓舞台灣
    聽取輝瑞最新疫苗簡報 美國：完全接種者免打第3劑
    2021/07/13 11:04

    聽取輝瑞最新疫苗簡報 美國：完全接種者免打第3劑
    輝瑞喊該打「第3劑」 美國、歐盟回絕：現在不需要
    2021/07/10 07:52

    輝瑞喊該打「第3劑」 美國、歐盟回絕：現在不需要
    國際今日熱門
    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點
    2021/07/13 17:00

    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點 影片

    疫苗分配極度不均 WHO︰富裕國先別追加強化劑
    2021/07/13 10:38

    疫苗分配極度不均 WHO︰富裕國先別追加強化劑

    南韓連續一週日增確診破千 非首都圈社區感染佔近3成
    2021/07/13 09:37

    南韓連續一週日增確診破千 非首都圈社區感染佔近3成

    美籍男子涉嫌刺殺海地總統 遭爆曾是美國緝毒局線人
    2021/07/13 09:55

    美籍男子涉嫌刺殺海地總統 遭爆曾是美國緝毒局線人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播