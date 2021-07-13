為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    野放後變超大型金魚！美河川生態系受危害

    野放金魚體型可成長數倍，對生態環境造成危害。（圖片取自City of Burnsville推特）

    野放金魚體型可成長數倍，對生態環境造成危害。（圖片取自City of Burnsville推特）

    2021/07/13 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕居家飼養的寵物野放問題多，美國明尼蘇達州就因為不斷有民眾將金魚野放到溪流，反倒使金魚體型倍增，危害到當地的生態環境。

    《衛報》報導，明尼蘇達州伯恩斯維爾官方發出呼籲，要求飼養金魚的民眾不要野放，「請不要再野放各位的寵物金魚到池塘或湖泊中，牠們長得越來越大，超乎你們的想像，攪動、破壞底部的沉澱物或植物，導致水質低落。」

    官員指出，金魚的體型可以增大至正常狀態的數倍之多，可能會危害到本土物種。去年11月，同州的卡弗郡周邊水域撈出了多達5萬隻金魚，強調金魚是一種高度可能對河川水質產生負面衝擊的物種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台首見！「黑背三趾翠鳥」受傷 獸醫檢傷照護10多天野放
    2021/06/28 20:24

    全台首見！「黑背三趾翠鳥」受傷 獸醫檢傷照護10多天野放
    澎湖低調海龜野放 專家：人群減少有助萬物生養
    2021/06/13 13:30

    澎湖低調海龜野放 專家：人群減少有助萬物生養
    巨大海牛重獲健康 溫馨野放畫面公開
    2021/05/16 23:46

    巨大海牛重獲健康 溫馨野放畫面公開
    竹市發現落單領角鴞 檢查無受傷原地野放
    2021/04/21 14:12

    竹市發現落單領角鴞 檢查無受傷原地野放
    首隻證實有候鳥行為的「老鷹」 13天飛越1800公里避暑
    2021/04/16 19:51

    首隻證實有候鳥行為的「老鷹」 13天飛越1800公里避暑
    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    河南降暴雨！人車皆被「滾滾泥沙水」捲走...慘況曝光
    2021/07/12 14:28

    河南降暴雨！人車皆被「滾滾泥沙水」捲走...慘況曝光

    印度遊客瞭望塔上開心自拍... 閃電劈死11人、多人受傷
    2021/07/12 12:57

    印度遊客瞭望塔上開心自拍... 閃電劈死11人、多人受傷

    東京今進入第四次「緊急事態宣言」 日官房長官呼籲人民合作
    2021/07/12 12:57

    東京今進入第四次「緊急事態宣言」 日官房長官呼籲人民合作

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播