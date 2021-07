野放後變超大型金魚！美河川生態系受危害

2021/07/13 10:26

〔即時新聞/綜合報導〕居家飼養的寵物野放問題多,美國明尼蘇達州就因為不斷有民眾將金魚野放到溪流,反倒使金魚體型倍增,危害到當地的生態環境。

《衛報》報導,明尼蘇達州伯恩斯維爾官方發出呼籲,要求飼養金魚的民眾不要野放,「請不要再野放各位的寵物金魚到池塘或湖泊中,牠們長得越來越大,超乎你們的想像,攪動、破壞底部的沉澱物或植物,導致水質低落。」

官員指出,金魚的體型可以增大至正常狀態的數倍之多,可能會危害到本土物種。去年11月,同州的卡弗郡周邊水域撈出了多達5萬隻金魚,強調金魚是一種高度可能對河川水質產生負面衝擊的物種。

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2