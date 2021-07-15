為了後代子孫 歐盟公布對抗氣候變遷大規模計畫

2021/07/15 02:30

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）政策制定者今天公布迄今最具雄心的對抗氣候變遷計畫，意在將這十年的環保目標轉化為具體行動，並為全球其他大經濟體樹立榜樣。

歐盟執行委員會（European Commission）在名為FIT FOR 55的氣候變遷計畫中闡明，歐盟27國將如何達成在2030年前將溫室氣體淨排放量減少55%的集體目標（相較於1990年減碳標準）。

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FIT FOR 55計畫措施將需要歐盟成員國及歐洲議會（European parliament）批准，此項過程可能需要耗時兩年。

歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）在記者會上表示：「是的，這很難。但這也是一種義務，因為如果我們放棄幫助人類的義務，生活在地球限度（planetary boundaries）內，我們不僅將辜負自己，且會讓我們的後代子孫感到失望。」

這項計畫將影響運輸、製造、貿易及消費者，包括計畫對噴氣燃料徵稅，以及2035年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。

歐盟希望，在11月於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上，其他全球大經濟體將會跟進採取行動。

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