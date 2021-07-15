為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為了後代子孫 歐盟公布對抗氣候變遷大規模計畫

    2021/07/15 02:30

    〔中央社〕歐洲聯盟（EU）政策制定者今天公布迄今最具雄心的對抗氣候變遷計畫，意在將這十年的環保目標轉化為具體行動，並為全球其他大經濟體樹立榜樣。

    歐盟執行委員會（European Commission）在名為FIT FOR 55的氣候變遷計畫中闡明，歐盟27國將如何達成在2030年前將溫室氣體淨排放量減少55%的集體目標（相較於1990年減碳標準）。

    FIT FOR 55計畫措施將需要歐盟成員國及歐洲議會（European parliament）批准，此項過程可能需要耗時兩年。

    歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）在記者會上表示：「是的，這很難。但這也是一種義務，因為如果我們放棄幫助人類的義務，生活在地球限度（planetary boundaries）內，我們不僅將辜負自己，且會讓我們的後代子孫感到失望。」

    這項計畫將影響運輸、製造、貿易及消費者，包括計畫對噴氣燃料徵稅，以及2035年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。

    歐盟希望，在11月於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上，其他全球大經濟體將會跟進採取行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為
    2021/07/14 10:56

    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了
    2021/07/14 17:00

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了 影片

    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑
    2021/07/14 05:39

    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑

    軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力
    2021/07/14 05:25

    軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播