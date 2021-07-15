香港書展淪為中共大外宣 書商自我審查「每個字」

香港書展今（14）日復辦，也是港版國安法實施後首次舉辦，不少書商自我審查。（美聯社）

2021/07/15 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而停辦的香港書展今（14）日復辦，也是港版國安法實施後首次舉辦，不少書商自我審查，減少被認為有政治敏感性的書籍，一名書商說，「我們讀遍了每一本書和每一個字」。

綜合外媒報導，香港書展14日起一連7天在會議展覽中心舉行，主辦單位香港貿易發展局局長周啟良表示，香港書展是一個自由開放的平台，並無預先審查書籍的機制，但說相信參展商知道「界線」會自行調整，強調所有書籍都要符合香港法例。

請繼續往下閱讀...

香港書展通常會吸引成千上萬人到此尋找最新暢銷書或政治人物的作品，但今年展出的政治敏感書籍明顯少很多，因為參展商紛紛自我審查以避免違反國安法。自由亞洲電台報導更形容，相較於往年書展「百花齊放」，這屆香港書展已成為「中共大外宣的展覽場」。

外媒指出，多家有親共背景的書商都占據有利位置，擺放以中共領導人習近平為主題的書籍。有書商力推「習近平談治國理政」，習掛名撰寫的「之江新語」、「論中國共產黨歷史」，以及頌揚其政績的「習近平扶貧故事」、「習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實」等書，也出現在展場上。

有香港小學生在受訪時表示，他從電視新聞中認識習近平，但「沒有興趣買他的書，學校送給我也不想讀，因為好沉悶」。除習近平外，親共書商也擺出的毛澤東選集、毛語錄、毛澤東傳和毛肖像胸章等書籍及物品。書展上也有與國安法有關的書籍。

香港智明研究所研究總監許楨表示，香港政府正用國安法壓制異議，出版商、經銷商甚至進出口商都對出版或處理潛在敏感書籍的風險抱持謹慎態度。

香港出版社次文化堂曾出售有關2014年雨傘運動的書籍，社長彭志銘表示，許多批評政府的書籍都已經消失，參展商會仔細閱讀帶到書展上的書籍，看看是否有任何不妥的內容，「我們不想惹上影響書展運作的麻煩，所以這次我們大量自我審查。在我們把它帶到這裡之前，我們讀遍了每一本書和每一個字」。

但也有出版商持續展出政治敏感話題的書籍。2019年在「反送中」運動遭港警射傷右眼失明的中學老師楊子俊，他所創辦的山道文化少數堅持出售與「反送中」有關書籍的書商，「我們希望這能鼓勵我們的出版商同行，表明仍有一些人在出版這樣的書籍」。

多家有親共背景的書商都占據有利位置，擺放以中共領導人習近平為主題的書籍。有書商力推「習近平談治國理政」。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法