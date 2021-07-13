香港241港區議員將被取消資格 媒體憂：2019可能是最後一次投票

國安法上路以來，香港民主派人士屢遭警方逮捕，其中也包含部分區議員。（資料照，彭博）

2021/07/13 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕《港版國安法》上路1年多，港府預計近日要求區議員重新宣誓，引發民主派區議員辭職潮，截至昨晚10點已有近200名區議員選擇辭職，若再加上目前被關押或先前就被取消格的區議員，已超過泛民主派區議員的半數，區議會的主導權可能會回到建制派手中。

回顧2019年11月的香港區議會選舉，泛民主派狂勝取得389席（86%），建制派則只有59席，但相隔1年就至少有54名區議員被捕或被控告，今年5月間則已有12名區議員喪失資格。

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香港政府計劃本月內將完成區議員宣誓程序，港媒《明報》報導指出，自7日至12日晚間10點，已有至少192名區議員已辭職，累計15名區議會主席或副主席辭職。其中中西區區議會只剩3名議員未被取消資格（DQ）或請辭，南區及黃大仙區各只剩4人。

《立場新聞》報導則統計，估計將有241名泛民派區議員，會因不符宣誓要求而被取消資格，原因除了拒絕宣誓及請辭外，其他還包括13人被關押、5人被判刑逾3個月、2人離港等。在這波辭職潮後，立場偏港府的建制派也在部分區域翻盤，預估之後有可能拿回區議會的主導權。

《眾新聞》則指出，除去建制派外，有63席傾向宣誓，大約80席尚未表態。《眾新聞》所製作的「告別『2019區議會專頁』」，在說明中也提到，或許香港人沒有意識到，2019年那一次選舉，大概是最後一次公平公正的投票選舉。互動專頁紀錄了這一屆區議會的議席變化、議席懸空導致非建制派和建制派議員的比例此消彼長，並感嘆「世界上的每一場選舉都可能是最後一次」、「這些年，我們都在經歷很多個『最後一次』，或許，2019區議會已經是很多香港人『最後一次』投票。」

2019年香港區議會選舉，反送中領袖幾乎全當選，港青街頭開心大笑互慶勝利，如今看來已成強烈對比。（資料照，法新社）

圖為2019年排隊為區議員選舉投票的香港民眾。（資料照，美聯社）

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