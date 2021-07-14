示警共軍可能假軍演真攻台 美學者分析：幾乎可以肯定會失敗！

美國學者分析認為，共軍攻台下場幾乎可以肯定會失敗。圖為北京人民大會堂前的解放軍士兵。（路透）

2021/07/14 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年來對台動作頻頻，武統聲音高漲，致使區域緊張情勢升溫。對此，長年研究中國國力和軍力的美國塔夫茨大學（Tufts University）政治科學副教授貝克利（Michael Beckley）警告，中共可能會假裝軍演突然向台灣發起攻擊；不過他分析認為，共軍攻台幾乎可以肯定會失敗！

根據《美國之音》13日專訪報導，貝克利指出，北京當局確實正在考慮武統台灣，因為中國也深知台灣人自我認同的價值觀近年來大幅上升，且台美之間的關係增強，和統的希望渺茫。他認為，解放軍可能會透過頻繁的演習，削弱台當局的警覺心，之後假借軍演突然強行攻打台灣，讓台灣和美國猝不及防。

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不過貝克利也表示，中國解放軍軍力這些年來確實大幅提升，但中國軍隊其實不像中官媒對外大力宣傳、美國政界或軍方所擔心的那麼強大。貝克利認為，美軍對上共軍的絕對優勢的確縮小很多；台海發生戰爭的話中國也佔盡主場優勢，然而不可否認的是，共軍拿下台灣也將面臨諸多無法迴避的困難和不利變數，美方也會讓北京當局為攻打台灣付出難以承受的代價。

貝克利進一步表示，假使中國真的假借軍演攻台，美國第一時間很可能無法阻止中國入侵台灣，但這場行動幾乎可以肯定會失敗。貝克利指出，台灣本身就是一個天然要塞，東部沿海是泥濘海灘、西部可以當作軍隊登陸的地方也補不多，而台灣也已經為那些為數不多可以用作登陸的海灘做了防備。貝克利認為，橫越台灣海峽本身就充滿風險，更不用提登陸台灣。

貝克利表示，這不像二戰期間盟軍大反攻日在歐洲大陸登陸。那時候盟軍所面對的德國軍隊只有輕武器，而台灣有精確制導的炸彈，可使中國入侵的軍力大損。貝克利直言入侵台灣是歷史上最困難、最複雜的軍事行動。

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