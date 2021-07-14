中國疑建百座核彈發射井 專家：沒有改變美中戰略平衡

中國在甘肅省興建逾百座飛彈發射井，可能是為東風-41洲際飛彈所設計。專家認為，中國主要是在增強自身威懾能力，不會改變與美國間的戰略平衡。（美聯社）

2021/07/14 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》日前報導指出，美國「詹姆士．馬丁禁止擴散研究中心」取得衛星影像，懷疑中國正在甘肅省建造逾百座核彈發射井，雖然中方辯稱是建設風力發電廠，仍引起國際間專家質疑。美國智庫「蘭德公司」專家何天睦（Timothy Heath）認為，中國的舉動主要是在增強自身威懾能力，不會改變與美國間的戰略平衡。

根據《美國之音》報導，何天睦指出，美國國防部主要的擔憂是中國「感覺自己已經發展出強大核威懾力量」，未來可能會去威脅鄰國，同時無視美國的常規軍事威懾力量，但是中國新增的核彈發射井，並沒有從根本上去改變美中之間的戰略平衡，因為美國在核彈頭數量上仍是壓倒性地超過中國。何天睦認為，這些發射井確實增加了中國的威懾力，並會讓中國在涉及美國的對抗及危機中更加地「膽大妄為」。

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何天睦分析，中國這些發射井也會對美國產生影響，讓美國在美中衝突爆發時，摧毀中國核武的努力將會變得更加複雜，在衝突初期徹底毀滅中國核武力量的信心也會減弱，造成美國更加不願意冒險與中國對抗。

美國智庫哈德遜研究所軍事與政治分析中心主任魏茲（Richard Weitz）也認同何天睦的說法，認為中國建造百個發射井，是為了提高自身部分核子威懾力、應對美國攻擊的生存能力，以及進行報復性打擊的能力，目的在保持威懾力，而非改變兩國戰略平衡。

至於未來美國要如何應對中國，何天睦表示美國可以透過加強常規作戰能力來對抗中國，進而確保美國能保持戰略優勢，更加強而有力的常規威懾，可以防止中國魯莽行事。何天睦強調：「一支更現代化的核武力量可以說服中國，讓它體認到自己與美國相比仍然很脆弱，進而促使中國在涉及美國的任何對抗或危機中謹慎行事。」

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