喪心病狂！中國軍評片威脅日本 干預台海將用核彈轟炸

日本政府近期接連做出挺台發言；對此，中國軍事評論影片竟狂言若日本干預，將對日本「連續用核彈直到日本第二次無條件投降」。（美聯社示意圖）

2021/07/14 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近期接連做出挺台發言，副首相麻生太郎5日強調中國若侵犯台灣，「日、美就必須一起防衛台灣。」日本新版防衛白皮書更是首次載明台灣重要性；對此，中國軍事評論影片竟狂言若日本干預，將對日本「連續用核彈直到日本第二次無條件投降」，被網友痛批「喪心病狂」。

綜合外媒報導，中國《六軍韜略》軍事評論影片聲稱，中共指導的思想是，解放軍在攻打台灣時，如果日本膽敢武力干預，哪怕出動一兵一卒、一機一艦作戰力量，中共不是對等還擊，而是對日本全面開戰，首戰用核彈，連續用核彈，直到日本第二次宣布無條件投降。

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影片還提到，中共打擊的是日本的戰爭承受力，只要日本認識到承受不起戰爭的代價，就「不敢貿然出兵台海」，過去中共在1964年首顆原子彈成功試爆時曾承諾，不對非核國家動用核武，「中國正處於百年未有的大變局之中，因此一切的政略、戰略和策略都要在大變局中做出調整和改變」。

影片聲稱，為保障「中國和平崛起」，有必要對核武政策做出調整，包括「日本例外論」，稱日本若對台海出兵，「中國要新仇舊恨一起報」，影片最後稱，要是日本軍事干涉中國國內事務，絕對會向日本使用核武、還要連續使用核武直至日本投降，拒絕和平談判，島時候將收回釣魚島、琉球群島。

據了解，這段影片是《六軍韜略》7月11日發布在中國影音平台「西瓜視頻」，激起中共小粉紅的民族主義，但也有網友質疑這種「喪心病狂」的觀點是否代表官方看法？其他網友則認為，在中國，不被中共認同的觀點是不可能在網路流傳的，「所以能播出來，至少是共產黨不反對的觀點」。

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