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    51德州民主黨眾議員出走擋新法 州長嗆要抓回來開會

    德州民主黨籍眾議員楊森（Julie Johnson）於推特分享，與其他民主黨議員一起搭機前往華盛頓特區的畫面。（圖擷自Julie Johnson推特）

    德州民主黨籍眾議員楊森（Julie Johnson）於推特分享，與其他民主黨議員一起搭機前往華盛頓特區的畫面。（圖擷自Julie Johnson推特）

    2021/07/14 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕為阻止共和黨在州眾議院通過限制投票權法案，美國德州大批民主黨籍眾議員集體搭機前往首都華盛頓特區（Washington D.C.），企圖藉此讓眾議院未達法定人數而無法開會，對此美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）讚揚出走的議員展現巨大勇氣，州長則嗆將派執法人員逮捕這些議員，並帶回議會大樓開會，完成工作前不得離開。

    去年美國總統大選後，各地掀起限制投票權浪潮，許多由共和黨​主導的州別已陸續通過相關法案，不過在今年5月底時德州的民主黨籍議員就曾集體出走，讓州眾議員無法達到立法所需的法定人數，使得限制投票的法案被迫擱置。本月12日時則又有至少51名民主黨籍州眾議員再度大舉出走，他們搭機前往華盛頓特區，企圖藉此阻止共和黨團湊足立法程序所需的三分之二法定人數，這些議員甚至揚言，會在為期30天的特別會期結束後才會返回德州。

    對此美國副總統賀錦麗則表態力挺，稱出走的議員展現巨大勇氣及承擔，並呼籲各州議員一起出面，對抗限制民眾投票權利的任何意圖。她也稱正組建一個聯盟，要在全國範圍打擊對投票設下的限制。

    德州眾議院的其他議員，則以76票對4票，授權州眾議院執法人員，尋找並拘捕消失的議員，將其帶回議會。州長艾波特（Greg Abbott）並稱，這些議員將被帶回到州眾議院的議會大樓，在完成工作前不得離開，艾波特稱自己可以而且會持續的召開特別會議，並嗆這些民主黨籍議員，可能會因為不出席會議而失去議席。

    德州州眾議院為150席，其中共和黨佔83席，民主黨佔67席。德州限縮投票權的法案內容，包含禁止設置24小時投票所、禁止免下車的得來速式投票，在選民未提要求的情況下，選務官員郵寄選票申請表屬於非法行為等。

    德州州長艾波特（見圖）表示，跑走的民主黨議員將被帶回到州眾議院的議會大樓，在完成工作前不得離開。（美聯社）

    德州州長艾波特（見圖）表示，跑走的民主黨議員將被帶回到州眾議院的議會大樓，在完成工作前不得離開。（美聯社）

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