反對喬州投票新法 大聯盟明星賽移地

美國喬治亞州州長坎普簽署「眾議院二八九法案」，對不在籍投票方式做出改革後，反對者三月三十日在州議會大樓外舉牌抗議。（歐新社）

2021/04/04 05:30

限制不在籍投票資格 被批變相種族歧視

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國喬治亞州日前通過選舉改革法案，對不在籍投票資格做出諸多限制，可能造成特定族群投票困難，被抨擊為變相的種族歧視。美國職業棒球大聯盟（MLB）二日開第一槍，宣布放棄在亞特蘭大舉行全明星賽，料引發跟風效應，對準備仿效修法的各州共和黨人帶來壓力。

川普號召抵制大聯盟 國會議員跟進

MLB此舉引發前總統川普號召抵制，他指控MLB受到民主黨施壓，「畏懼民主黨的極端左派」。包括德州聯邦參議員克魯茲等多位共和黨國會議員也威脅撤銷MLB自一九二二年起享有的反壟斷法豁免權。包括美國職籃NBA、美式足球聯盟NFL等體育組織，均未享此特權。

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喬州共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）日前簽署新選舉法案，賦予立法機關更多選務工作權限，並規定不在籍投票必須提供附有照片的身分證明才能申請，以及縮短申請時間、加強限制選票投遞箱的設置地點和時間等，而向排隊等候投票的選民提供水和食物，也被視為違法。儘管修法目的為遏止舞弊，但批評者認為，非裔等弱勢族群投票權恐受影響，疑似刻意壓縮民主黨選票。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在民權團體多日遊說，以及總統拜登親口表態支持下，二日與球員協會等各方討論後宣布，原訂七月十三日在勇士隊主場亞特蘭大舉行的全明星賽，將移師他處，「MLB堅定支持所有美國人擁有平等的投票權。」勇士隊則表明「極度失望、深感遺憾」，但將繼續強調公平投票機會的重要性。

對此，州長坎普回擊道，MLB屈服於自由派的謊言，「我不會讓步，喬州人不接受被霸凌。」此外，總部設於喬州的達美航空和可口可樂等企業原本參與修法，近日卻在外界威脅抵制下，紛紛改口表示新法「不能被接受」，慘遭坎普等共和黨人抨擊。

紐約時報指出，喬州是去年總統大選後，首個對地方選舉法做出重大改革的搖擺州，其他州共和黨人也正蓄勢待發。德州參議院近日已通過法案，限制提早投票時間、禁止免下車投票、對不在籍投票訂立更多規範；地方選務官員郵寄選票給不在籍投票者，也被視為違法。此外，佛州也擬大幅限制選票投遞箱。

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