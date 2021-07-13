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    疫苗分配極度不均 WHO︰富裕國先別追加強化劑

    WHO呼籲富裕國家暫時不要追加訂購第3劑疫苗。（路透）

    WHO呼籲富裕國家暫時不要追加訂購第3劑疫苗。（路透）

    2021/07/13 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕各國積極推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打，並已完全接種2劑為安全標準，現在傳出因Delta變種病毒來勢洶洶，可能有追加第3劑加強劑的必要。對此，世界衛生組織（WHO）呼籲富裕國家不要急著訂購加強劑。

    《路透》報導，WHO秘書長譚德塞當地時間週一表示，武漢肺炎的死亡率再次升高，Delta變成了確診大宗，但仍有許多國家未接收到足夠的疫苗數量來保障醫護人員。

    譚德塞說，「Delta變種以飛快的速度肆虐全球，已在104個國家發現其蹤跡，造成了新一波確診及死亡高峰」、「全球的新冠疫苗供給有極大的落差及不均等，某些國家地區訂購了數百萬強化劑，同時卻有國家的取得量還不足以保障他們的醫護人員或高風險族群。」

    譚德塞點名輝瑞和莫德納正是供應增強劑給已高度施打的國家，呼籲他們應將疫苗投入全球分配平台COVAX。

    WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）補充，目前尚未有科學證據證明完全接種疫苗者有追加第3劑的必要。

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