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    Delta變種蔓延全球104國 WHO：將成主流病毒株

    譚德塞表示，Delta變種病毒以驚人速度在世界各地蔓延。（美聯社）

    譚德塞表示，Delta變種病毒以驚人速度在世界各地蔓延。（美聯社）

    2021/07/13 06:51

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒持續在世界各國蔓延，世界衛生組織（WHO）週一在記者會中指出，目前全球確診病例已經連續4週呈現上升趨勢，死亡人數也在連續10週下降後首度回升，原因在於Delta變種病毒株正快速蔓延，目前已經在世界104個國家發現。

    綜合外媒報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會中指出，Delta變種病毒以驚人速度在世界各地蔓延，已在世界104國發現，未來很快就會成為在全球傳播的主流病毒。

    譚德塞表示，即使在疫苗接種率高的國家與地區，Delta變種病毒仍持續傳播，特別是尚未具備疫苗保護力的弱勢族群，對各國衛生系統造成壓力，尤其在疫苗接種率低的國家，影響更大。目前疫情大流行並未在任何地方結束，譚德塞認為，全球疫苗分配不均使得狀況變得更糟。

    WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，有研究指出，已接種疫苗者若再次確診，特別是Delta變種病毒，大多是輕症或無症狀感染。斯瓦米納坦也警告，已接種疫苗者若再次確診，仍可以將病毒傳染給其他人，這也是為什麼WHO官員們會一直呼籲人們戴口罩及保持社交距離，因為做好防範措施肯定會降低重症住院及死亡的機率。

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