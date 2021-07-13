扯！北京大學人民醫院實習醫生帶女友值班 還幫病人拔尿管

中國北京大學人民醫院的實習醫生，被踢爆帶女朋友到值班室穿上護士服自拍，還冒充護士給患者拔尿管。（取自微博）

2021/07/13 03:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延之際，有中國網友在社群媒體舉報，北京大學人民醫院有一名實習醫生，帶女朋友到值班室，不僅讓女友穿上護士服自拍，還冒充護士給患者拔尿管。此事引發關注後，北大人民醫院工作人員12日聲稱，已就此事展開調查。

綜合中國和香港媒體報導，中國網友10日在「微博」發文爆料，指稱北大人民醫院實習醫生張益源，本月3日將女友帶到醫院值班室，讓女友穿著護士服在院內拍片，並上傳到社群平台。張某女友甚至聲稱，她還冒充護士，跟著「張醫生」去給病人拔尿管。

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爆料網友指控，這類行為不尊重患者隱私，而且暴露醫院管理有問題。舉報者還發佈張姓實習醫生女友在社群平台上分享這段經歷的截圖為證。

在該網友爆料的影片中可發現，疑似張姓實習醫生的女友聲稱，「嗯，今天去了人民醫院的老院，跑到醫生哥哥的一線值班室，整個辦公室都是他的，給我講了一堆病理史，然後跟著他穿白大褂去拔尿管，看著他的工作，聽他介紹巴拉巴拉。」

該名疑似實習醫生的女友在貼文下方，還上傳一組照片合集影片，影片裡出現一張北大人民醫院的照片，隨後出現一名身穿藍色工作服的男性在電腦桌前工作，影片最後是一名女子身穿護士服自拍，胸前別有北大人民醫院的工作證。

此事引發各界關注。有網友指出，醫院值班不能兒戲，必須尊重病人、尊重醫院、尊重醫生的身分，「如何信任你們的疫情防控？」、「誰還敢去你們那兒看病？」並希望北大人民醫院公開回應此事。北大人民醫院宣傳部門工作人員12日聲稱，正對事件展開調查，若有進展會再向外界說明。

中國北京大學人民醫院的實習醫生，被踢爆帶女朋友到值班室穿上護士服自拍，還冒充護士給患者拔尿管。（取自微博）

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