為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世衛:全球逾104國出現Delta變異株 將成主流

    2021/07/13 00:24

    〔中央社〕世界衛生組織今天表示，目前Delta變異病毒株正快速在世界各地蔓延，據統計已在逾104國出現，很快將成為全球傳播的主流病毒株。

    世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）今天在瑞士日內瓦記者會上，表示上週是2019冠狀病毒疾病（COVID－19）病例連續第4週增加，且死亡人數在下降10週後轉呈增加。

    譚德塞指出，Delta變異株正快速在世界各地蔓延，導致病例和死亡人數增加。據統計目前已在逾104個國家及地區出現，世衛預料很快將成為全球傳播的主流病毒株，全球公共衛生緊急情況正在日益惡化。

    他說，特別在無疫苗的國家，Delta變異株和其它高傳染力的變種病毒正在成為災難浪潮，推升住院和死亡病例。不過並非所有地方都受到同樣的打擊，世界正處於不同軌道的COVID－19大流行之中，國家和國家之間的差距越來越大。

    面對Delta變異株來勢洶洶，世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會上則表示，目前出現接種疫苗後感染Delta者，大多數症狀輕微，但她也強調疫苗不是具有百分之百保護力，而是6成至7成保護力，呼籲各國必須繼續採取所有預防措施。

    斯瓦米納坦另表示，目前仍有大約105種候選疫苗正在開發中，還有幾十種處於3期試驗中，這是個好消息。（編輯：張佑之）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％
    2021/07/12 06:22

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人
    2021/07/12 05:50

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣
    2021/07/12 05:30

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播