死前疑遭凌虐左眼被打爆 海地總統最新倒臥血泊照網瘋傳

我友邦海地總統摩依士（見圖）7日遭暗殺慘死，此案疑點重重。（法新社）

2021/07/13 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕我友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遭暗殺慘死，此案疑點重重，有當地法官指出，摩依士除身中12槍、左眼被打爆，手臂及右腳都骨折，生前可能遭凌虐。而近日更有疑似摩依士死狀的照片在網路上瘋傳，雖無法證實照片的真實性，但有法醫專家看完照片後認為，摩依士死前看來不太像是有遭受凌虐。

海地總統摩依士7日在私宅遇刺身亡，海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）日前指出，摩依士身中12槍且多處骨折，甚至嘴巴張開、左眼也被子彈打爆，跡象顯示摩依士死前可能遭受凌虐。

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據《紐約時報》報導，近日網路也開始瘋傳疑似摩依士遺體躺在停屍間的照片，照片中的男子穿著襯衫、藍色褲子，全身是血躺在地上，左眼被壓碎、一隻手臂被子彈貫穿，嘴巴也張開。

報導指出，雖然無法證實照片的真實性，但荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）法醫學副教授弗利曼（Mike Freeman）看完照片後分析，表示他沒看到任何摩依士受到凌虐的跡象，「他沒有被綑綁就表明著他沒有受到折磨。」但他也認為，摩依士的遺體必須進行解剖才能知道他是否遭受過酷刑，另外，從照片中看到的傷口和子彈確實吻合。

海地政府目前查出至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人，涉案人當中有17人遭到逮捕，3人被擊斃，8人在逃；國家警察局長查理斯（Léon Charles）週日表示，已逮捕1名住在美國佛州、海地出生的63歲醫師桑農（Christian Emmanuel Sanon），並稱其可能是暗殺幕後「核心」嫌疑人，欲篡位密謀當總統。

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