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    海地總統遭暗殺 警逮幕後「核心」人物：他想篡位當總統

    海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）本月7日遭暗殺慘死。國家警察局長查理斯（Léon Charles）週日表示，已逮捕1名住在美國佛州、海地出生的63歲醫師桑農（Christian Emmanuel Sanon），並稱其可能是暗殺幕後「核心」嫌疑人，欲篡位密謀當總統。（歐新社）

    海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）本月7日遭暗殺慘死。國家警察局長查理斯（Léon Charles）週日表示，已逮捕1名住在美國佛州、海地出生的63歲醫師桑農（Christian Emmanuel Sanon），並稱其可能是暗殺幕後「核心」嫌疑人，欲篡位密謀當總統。（歐新社）

    2021/07/12 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）本月7日遭暗殺慘死。國家警察局長查理斯（Léon Charles）週日表示，已逮捕1名住在美國佛州、海地出生的63歲醫師桑農（Christian Emmanuel Sanon），並稱其可能是暗殺幕後「核心」嫌疑人，欲篡位密謀當總統。

    《紐約時報》報導，查理斯表示，桑農6月時「帶著政治意圖」，搭乘私人飛機抵達，並聯繫1間位於美國的委內瑞拉私人保全公司，雇人暗殺。查理斯也說，起初任務是要保護1名叫作桑農（Emmanuel Sanon）的男子，「但後來計畫有變」，並暗示桑農打算自立為總統。

    報導提及，查理斯指出，根據證據顯示，多名被捕的哥倫比亞人，曾有人與桑農聯絡，並指搜索桑農住家時，警方發現1頂美國緝毒局的帽子、2台車、6副槍套、20盒子彈，以及4張多明尼加共和國的牌照等物品。另外，報導指出，摩伊士遇刺當晚，作案兇嫌曾宣稱是在執行美國緝毒局行動，但後者否認涉入其中。

    報導提到，查理斯補充，下一個要查的是，確認究竟是何方神聖資助暗殺行動。

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