落網兇嫌稱沒打算殺海地總統 美專家團前往協助調查

海地總統遇刺案，警方陸續逮捕多名涉案嫌犯。（美聯社）

2021/07/12 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕我國邦交國海地的總統摩依士（Jovenel Moise）7日遭刺殺身亡，有美媒報導，目前被捕的嫌犯中，有人稱原本是要前往抓摩依士，但到場時摩依士已經身亡。此外，美國國防部11日表示，已派出由美國安全和執法專家組成的團隊前往當地，以確認美方可以提供什麼援助。

海地總統摩依士日前在私人宅邸遇刺身亡，據傳摩依士身中12槍且多處骨折，顯示歹徒下手凶狠。當局目前查出至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人，涉案人當中有17人遭到逮捕，3人被擊斃，8人在逃。不過有涉案家屬質疑當局的報告，並稱涉案人只是受僱當保鑣。

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美媒邁阿密前鋒報（Miami Herald）報導指出，有與嫌犯接觸的人透露，原本是要抓摩依士，並將其帶到總統府。另有與調查員接觸的消息人士指稱，被捕的2名美國人是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），他們宣稱只是幫持有逮捕令的哥倫比亞突擊隊當翻譯，但在他們抵達現場時，卻發現摩依士已經身亡。

針對海地總統遇刺，美國國防部11日也表示，已派出由國土安全部和聯邦調查局（FBI）成員組成的團隊前往當地，並指會協助海地調查及釐清刺殺事件，美國防部表示正在了解海地的請求。《路透社》則引述一名政府官員指出，美國總統拜登將在聽取簡報後，針對後續發展做出決定。

針對先前海地請求出兵，美方目前並未同意，聯合國方面則須經安理會授權才能派遣武裝部隊。

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