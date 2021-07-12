為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    落網兇嫌稱沒打算殺海地總統 美專家團前往協助調查

    海地總統遇刺案，警方陸續逮捕多名涉案嫌犯。（美聯社）

    海地總統遇刺案，警方陸續逮捕多名涉案嫌犯。（美聯社）

    2021/07/12 08:13

    〔即時新聞／綜合報導〕我國邦交國海地的總統摩依士（Jovenel Moise）7日遭刺殺身亡，有美媒報導，目前被捕的嫌犯中，有人稱原本是要前往抓摩依士，但到場時摩依士已經身亡。此外，美國國防部11日表示，已派出由美國安全和執法專家組成的團隊前往當地，以確認美方可以提供什麼援助。

    海地總統摩依士日前在私人宅邸遇刺身亡，據傳摩依士身中12槍且多處骨折，顯示歹徒下手凶狠。當局目前查出至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人，涉案人當中有17人遭到逮捕，3人被擊斃，8人在逃。不過有涉案家屬質疑當局的報告，並稱涉案人只是受僱當保鑣。

    美媒邁阿密前鋒報（Miami Herald）報導指出，有與嫌犯接觸的人透露，原本是要抓摩依士，並將其帶到總統府。另有與調查員接觸的消息人士指稱，被捕的2名美國人是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），他們宣稱只是幫持有逮捕令的哥倫比亞突擊隊當翻譯，但在他們抵達現場時，卻發現摩依士已經身亡。

    針對海地總統遇刺，美國國防部11日也表示，已派出由國土安全部和聯邦調查局（FBI）成員組成的團隊前往當地，並指會協助海地調查及釐清刺殺事件，美國防部表示正在了解海地的請求。《路透社》則引述一名政府官員指出，美國總統拜登將在聽取簡報後，針對後續發展做出決定。

    針對先前海地請求出兵，美方目前並未同意，聯合國方面則須經安理會授權才能派遣武裝部隊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警察、反對派、資產階級勾結 海地黑幫首領：他們害死了總統
    2021/07/11 09:47

    警察、反對派、資產階級勾結 海地黑幫首領：他們害死了總統
    海地總統遇刺身亡 國民黨組發會稱「捐」台灣總統惹怒一堆人
    2021/07/11 09:06

    海地總統遇刺身亡 國民黨組發會稱「捐」台灣總統惹怒一堆人

    疫情期間 肺腺癌治療該怎麼辦？
    海地總統遇刺案 6名哥倫比亞退役軍人參與
    2021/07/09 22:52

    海地總統遇刺案 6名哥倫比亞退役軍人參與
    刺殺海地總統凶嫌落網！ 暗殺小隊畫面疑曝光
    2021/07/08 09:10

    刺殺海地總統凶嫌落網！ 暗殺小隊畫面疑曝光
    海地首都示威反獨裁 怒控國際支持「腐敗政權」
    2021/02/15 13:02

    海地首都示威反獨裁 怒控國際支持「腐敗政權」
    國際今日熱門
    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫
    2021/07/11 16:57

    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾
    2021/07/11 14:25

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例
    2021/07/11 14:51

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練
    2021/07/11 16:11

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播