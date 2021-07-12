控警方、反對派謀害總統 海地黑幫嗆「發動合法暴力」

海地總統夫人瑪婷在美國佛羅里達州治療，十日首度發表公開聲明。圖為摩依士二○一七年就職時與瑪婷合影。 （歐新社檔案照）

2021/07/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕我國邦交國海地的總統摩依士遭擊殺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。她在十日發表聲明，鼓勵全國同胞不要「迷失方向」。與此同時，海地政治和社會亂局仍持續惡化，甚至有黑幫首領指控總統是遭警方、反對派政治人物和資產階級勾結謀害，揚言號召子弟兵上街發動「合法暴力」。

第一夫人現「聲」悼夫婿

瑪婷七日受傷後被送往美國佛羅里達州邁阿密的醫院救治，十日以海地克里奧爾語（Creole）發表錄音聲明，並上傳她的「推特」帳號，海地國內電台也隨後播放。她為自己存活下來感謝信仰，並哀悼攜手奮鬥逾二十五年、卻在一瞬間遭傭兵開槍掃射的摩依士，痛訴槍手甚至沒給夫婿說話的機會。

請繼續往下閱讀...

瑪婷指出，幕後主使者可能是不滿摩依士準備闢建道路、水源和電力，以及國家今年將舉辦總統選舉和憲法公投的人，暗指這些人不想看到國家進入過渡期，「我正在哭泣，但我們不能讓國家迷失方向，我們不能讓他的鮮血白流。」她還承諾，不久就會透過「臉書」與海地人民直接交流，「我絕不會拋棄你們。」

摩依士驟逝後，臨時總理喬塞德在軍警支持下主掌國家大政，但摩依士生前指定的新總理亨利（Ariel Henry）聲稱掌權，非處於正常運作狀態的參議院也通過由議長龍柏（Joseph Lambert）出任臨時總統，惟亨利和龍柏目前尚無其他行動。喬塞德在十日播出的美國有線電視新聞網（CNN）訪問中表示，憲法明確規定，應由他來籌備接下來的大選，再將大權交給勝選者。

與此同時，首都太子港的商業活動十日緩步重新開放，民眾也開始上街，但曾擔任警察、目前領導九個幫派的「G9聯合會」首領切里齊爾（Jimmy Cherizier），指控警方、反對派政客和資產階級的陰謀，導致摩依士慘死，「這是針對海地人民的國家級及跨國級陰謀」，他已動員各幫派，準備上街抗議總統遭殺害，屆時將執行「合法暴力」。

近幾週來，海地各敵對幫派之間不斷鬥毆，並與警方攻防，令局勢極度混亂，聯合國甚至形容暴力程度前所未見，已造成數千人流離失所。分析認為，切里齊爾的行動恐將引發更嚴重的人道危機。

海地總統府「國家宮」十日降半旗，哀悼遭槍殺的總統摩依士。 （歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法