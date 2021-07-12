為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓今新增1100例武肺確診 公民無PCR陰性證明也禁入境

    南韓新增病例中社區感染案例達1063例，其中首都圈775例（72.9%），非首都圈288例（27.1%）。（路透）

    南韓新增病例中社區感染案例達1063例，其中首都圈775例（72.9%），非首都圈288例（27.1%）。（路透）

    2021/07/12 19:28

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫本部今（12日）通報，從前一天0時算起，新增了1100例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，累計確診16萬9146例。另外有消息指出，15日起禁止未持有PCR檢測陰性證明的南韓國民，將被禁止入境南韓。

    綜合韓媒報導，雖然南韓新增確診數較前一天減少了224例，但有鑑於周末檢測量下降，很難將其視為疫情趨緩。南韓單日確診病例首次連續6天破千，還創下了週日新增最多確診的紀錄。首都圈以外的社區感染病例占比超過27%。疫情從首都圈向全國蔓延的趨勢堪憂。南韓政府也啟動了最高級別的第四級防疫，禁止下午6點以後3人以上的私人聚會。

    新增病例中社區感染案例達1063例，其中首都圈775例（72.9%），非首都圈288例（27.1%）。境外輸入病例37例，其中20例在入境檢疫過程中確診，17例在入境後的隔離期內確診。

    另外，南韓政府於今年2月要求所有入境人員必須提交陰性證明，而南韓公民原本只要提交同意進行14天隔離的同意書就可以入境。然而，根據業內消息，南韓國土交通部12日向航空公司通知，自15日以後，即使是南韓公民也必須持有PCR檢測陰性證明才可以入境，否則都將禁止入境。

    由於南韓境內單日新增病例近期遽增，南韓政府計畫今後進一步加強入境限制。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓首度連3天新增逾1300例確診 多數是未接種疫苗年輕族群
    2021/07/11 10:14

    南韓首度連3天新增逾1300例確診 多數是未接種疫苗年輕族群
    南韓再增1275例確診 創去年1月以來新高
    2021/07/08 10:16

    南韓再增1275例確診 創去年1月以來新高

    新世代理財必備！網銀挑選必知這幾點
    Delta肆虐南韓增逾1200起創今年新高 防疫警戒恐升至最高
    2021/07/07 10:26

    Delta肆虐南韓增逾1200起創今年新高 防疫警戒恐升至最高
    武漢肺炎》南韓軍中再增5確診 累積共計1034例
    2021/07/06 22:00

    武漢肺炎》南韓軍中再增5確診 累積共計1034例
    Delta變種病毒流竄 南韓防疫部門籲盡速接種疫苗：防護力達9成
    2021/07/06 07:54

    Delta變種病毒流竄 南韓防疫部門籲盡速接種疫苗：防護力達9成
    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％
    2021/07/12 06:22

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人
    2021/07/12 05:50

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣
    2021/07/12 05:30

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播