南韓今新增1100例武肺確診 公民無PCR陰性證明也禁入境

南韓新增病例中社區感染案例達1063例，其中首都圈775例（72.9%），非首都圈288例（27.1%）。（路透）

2021/07/12 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫本部今（12日）通報，從前一天0時算起，新增了1100例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，累計確診16萬9146例。另外有消息指出，15日起禁止未持有PCR檢測陰性證明的南韓國民，將被禁止入境南韓。

綜合韓媒報導，雖然南韓新增確診數較前一天減少了224例，但有鑑於周末檢測量下降，很難將其視為疫情趨緩。南韓單日確診病例首次連續6天破千，還創下了週日新增最多確診的紀錄。首都圈以外的社區感染病例占比超過27%。疫情從首都圈向全國蔓延的趨勢堪憂。南韓政府也啟動了最高級別的第四級防疫，禁止下午6點以後3人以上的私人聚會。

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新增病例中社區感染案例達1063例，其中首都圈775例（72.9%），非首都圈288例（27.1%）。境外輸入病例37例，其中20例在入境檢疫過程中確診，17例在入境後的隔離期內確診。

另外，南韓政府於今年2月要求所有入境人員必須提交陰性證明，而南韓公民原本只要提交同意進行14天隔離的同意書就可以入境。然而，根據業內消息，南韓國土交通部12日向航空公司通知，自15日以後，即使是南韓公民也必須持有PCR檢測陰性證明才可以入境，否則都將禁止入境。

由於南韓境內單日新增病例近期遽增，南韓政府計畫今後進一步加強入境限制。

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