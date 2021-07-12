輝瑞呼籲施打第3劑提升保護力 佛奇：現在談論此事言之過早

佛奇認為，要談論「民眾接種第3劑」這件事，現在還言之過早。（美聯社）

2021/07/12 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒肆虐全球，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech正在研發針對Delta變種病毒的疫苗加強劑，並將尋求政府機關授權施打第3劑。不過，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）表示，不排除接種第3劑的可能性，但他認為，要談論「民眾接種第3劑」這件事，現在還言之過早。

根據《美聯社》報導，輝瑞首席科學長道斯頓（Mikael Dolsten）上週曾表示，該公司的研究數據顯示，與幾個月前的接種第2劑相比，施打第3劑之後的抗體上升了5到10倍，因此有證據佐證需要施打第3劑。輝瑞計畫當地時間週一和美國高級衛生官員見面，討論聯邦政府是否會批准接種第3劑。

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佛奇週日表示，目前不排除接種第3劑的可能性，但美國政府現在要「建議民眾再接種一次疫苗」還為之過早，他認為美國食品藥物管理局（FDA）和疾病管制預防中心（CDC）上週反駁輝瑞說法也是正確決定。

佛奇指出，臨床研究和實驗室數據尚未完全證明需要加強目前的輝瑞、其他兩劑式疫苗以及嬌生疫苗的接種劑量，「有鑑於我們已知的數據及資訊，目前不需要給人們第3次接種的機會」。

不過，佛奇也強調，目前不需要接種第3劑並不表示研究會就此止步，現在正針對接種第3劑一事進行研究，並討論第3劑接種與否以及何時要接種第3劑，未來隨著數據統計及研究發展，政府也有可能會呼籲「加強接種」，這是可以想像的未來發展。

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