為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    輝瑞呼籲施打第3劑提升保護力 佛奇：現在談論此事言之過早

    佛奇認為，要談論「民眾接種第3劑」這件事，現在還言之過早。（美聯社）

    佛奇認為，要談論「民眾接種第3劑」這件事，現在還言之過早。（美聯社）

    2021/07/12 07:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒肆虐全球，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech正在研發針對Delta變種病毒的疫苗加強劑，並將尋求政府機關授權施打第3劑。不過，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）表示，不排除接種第3劑的可能性，但他認為，要談論「民眾接種第3劑」這件事，現在還言之過早。

    根據《美聯社》報導，輝瑞首席科學長道斯頓（Mikael Dolsten）上週曾表示，該公司的研究數據顯示，與幾個月前的接種第2劑相比，施打第3劑之後的抗體上升了5到10倍，因此有證據佐證需要施打第3劑。輝瑞計畫當地時間週一和美國高級衛生官員見面，討論聯邦政府是否會批准接種第3劑。

    佛奇週日表示，目前不排除接種第3劑的可能性，但美國政府現在要「建議民眾再接種一次疫苗」還為之過早，他認為美國食品藥物管理局（FDA）和疾病管制預防中心（CDC）上週反駁輝瑞說法也是正確決定。

    佛奇指出，臨床研究和實驗室數據尚未完全證明需要加強目前的輝瑞、其他兩劑式疫苗以及嬌生疫苗的接種劑量，「有鑑於我們已知的數據及資訊，目前不需要給人們第3次接種的機會」。

    不過，佛奇也強調，目前不需要接種第3劑並不表示研究會就此止步，現在正針對接種第3劑一事進行研究，並討論第3劑接種與否以及何時要接種第3劑，未來隨著數據統計及研究發展，政府也有可能會呼籲「加強接種」，這是可以想像的未來發展。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列疫情升溫！免疫系統較弱成人可打第3劑輝瑞
    2021/07/11 22:31

    以色列疫情升溫！免疫系統較弱成人可打第3劑輝瑞
    澳洲私校爆疫苗濫打風波 接種163人中不到5人符合「原住民」資格
    2021/07/07 13:33

    澳洲私校爆疫苗濫打風波 接種163人中不到5人符合「原住民」資格

    新世代理財必備！網銀挑選必知這幾點
    他們挺科興！泰官員籲勿追加輝瑞疫苗 評論曝光釀反效果
    2021/07/05 20:32

    他們挺科興！泰官員籲勿追加輝瑞疫苗 評論曝光釀反效果
    南韓：與輝瑞、莫德納洽談代工10億劑疫苗
    2021/07/05 14:06

    南韓：與輝瑞、莫德納洽談代工10億劑疫苗
    土耳其開放施打第3劑疫苗 50歲以上和醫療工作者先打
    2021/07/05 09:12

    土耳其開放施打第3劑疫苗 50歲以上和醫療工作者先打
    國際今日熱門
    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫
    2021/07/11 16:57

    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾
    2021/07/11 14:25

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例
    2021/07/11 14:51

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練
    2021/07/11 16:11

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播