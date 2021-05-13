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    軍武新知》印尼打造兩棲「坦克船」 可載60人、航行965公里

    印尼就為了維護國土內群島間的治安以及抵禦海盜侵襲，研發了「安塔塞納坦克船」（Antasena tank boat），承載量約60多人，加滿油的狀況下可航行600英里（約965公里）。（翻攝自臉書）

    印尼就為了維護國土內群島間的治安以及抵禦海盜侵襲，研發了「安塔塞納坦克船」（Antasena tank boat），承載量約60多人，加滿油的狀況下可航行600英里（約965公里）。（翻攝自臉書）

    2021/05/13 09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕面對瞬息萬變的戰場情況，不少國家著手打造屬於自己國家的軍事設備，印尼就為了維護國土內群島間的治安以及抵禦海盜侵襲，研發了「安塔塞納坦克船」（Antasena tank boat），承載量約60多人，加滿油的狀況下可航行600英里（約965公里），並於4月28日進行海上測試。

    綜合外媒報導，印尼國防部落格 《Indomiliter》揭露了這艘坦克船的詳細消息，該坦克船由印尼的國防承包商北海船廠（PT Lundin）所研發，先製作少量原型船進行測試，並於4月28日，坦克船原型在東爪哇省外南夢（Banyuwangi）水域開始了海上測試。

    若後續測試順利，印尼國防部將會購入更多艘坦克船，以應對印尼國內的群島地形，印尼國土綿長的海岸線有61567英里（99082公里），約為美國領土海岸線的五倍。

    坦克船全長18公尺，寬6.4公尺，設計上可載60名士兵和5名船員，配備了2具1200馬力的MAN V8柴油發動機，以及MJP 450 噴水推進器，其最大航速來到40節（約時速75公里），巡航距離可達600英里（約965公里）。

    坦克船為雙體船設計，在吃水深度僅為1公尺深的狀況下，坦克船得以搭載一個排的印尼海軍陸戰隊隊員，適應多樣地形，能抵禦海盜侵襲、外來入侵以及在群島之間維護彼此治安。

    這樣的配置在軍事巡邏艇可說是稀鬆平常，但能讓坦克船脫穎而出的是，它配備了比利時產的可卡瑞爾二代武器系統（Cockerill Protected Weapon Station Gen2，CPWS Gen2），105公釐的坦克砲塔能射擊穿甲彈，也能遠距離砲擊，因此坦克船能迅速、隨時提供重型火力支援。

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