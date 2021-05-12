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    大外宣受挫！ 華春瑩自爆︰新華社駐美記者「被迫」回國

    中國外交部發言人華春瑩自爆新華社駐美記者「被迫」回國。（路透資料照）

    中國外交部發言人華春瑩自爆新華社駐美記者「被迫」回國。（路透資料照）

    2021/05/12 16:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》9日揭露，中國一直利用資金和權力，逐步改變全球媒體格局，試圖打造一套能夠取代BBC及CNN的方案，並在全球進行其虛假宣傳。隨後，中國外交部發言人華春瑩回應此事時，自爆新華社記者已於5月1日「被迫」回國。

    中國外交部11日例行記者會上，香港《中國評論通訊社》記者問及《紐時》上述報導，中方對此有何回應？對此問題，華春瑩稱已看到了《紐時》的報導，它援引的報告還沒有出來，她不好做「詳細評論」。但她似乎早有準備，洋洋灑灑作了5大點回應，其中除了抨擊美方濫用話語霸權對中國肆無忌憚地進行虛假訊息攻擊外，華春瑩還強調，中國作為擁有14億人口、佔世界人口總數近1/5、擁有5000年綿延不斷文明、全球第二大經濟體和最大發展中國家，當然應該、也值得在國際輿論格局擁有自己的一席之地。

    華春瑩稱，2018年以來，美方無限期拖延甚至拒簽20多名中國記者的簽證，將中國駐美媒體註冊為外國代理人、列為「外國使團」，去年3月驅逐60名中國駐美記者，還將所有中國駐美記者簽證停留期削減至不超過90天。這意味著每3個月就得重新申請一次簽證延期，而且每次還要交額外的490美元（約台幣13703元）簽證費。

    她又說，新華社和人民網駐美國記者去年11月初提交的簽證延期申請尚未獲批，按照美方規定，他們自2月初起就被迫停止工作，其中新華社記者已被迫於5月1日回國。還有很多其他中方記者往往是好不容易等來了審批的簽證延期，但已經必須立即再申請下一輪的簽證申請，所以中國駐美媒體記者在美國處於極大不確定狀態。

    華春瑩還請請外國駐華記者朋友捫心自問，你們在中國得到的是什麼待遇？如果美方對待中方媒體駐美記者的待遇、措施、手段落在你們身上，你們會感受如何？

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