為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蔡總統受邀哥本哈根民主峰會演說 華春瑩氣炸回應了

    蔡英文總統（見圖）11日在「民主聯盟」（Alliance of Democracies,AoD）舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。（圖取自總統府官網）

    蔡英文總統（見圖）11日在「民主聯盟」（Alliance of Democracies,AoD）舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。（圖取自總統府官網）

    2021/05/11 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（10日）在「民主聯盟」舉辦的第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，強調威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作。對此，中國外交部發言人華春瑩今（11日）氣炸回應，稱這場峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，還大言不慚地談論民主，更暗示中國才是「真正的民主」。

    針對蔡總統昨在「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，華春瑩今不滿表示，這個所謂民主峰會「充滿意識形態偏見」，根本就是一場不折不扣的「政治鬧劇」。

    她不滿地說，台灣和香港事務「純屬中國內政」，任何外國政府組織和個人都無權干預，「我們敦促有關國家組織和政客切實的尊重中國的主權，不要向台獨、港獨勢力發出任何錯誤的信號。」

    華春瑩宣稱，中國「堅持以人民為中心，堅持人民至上，把人民的生命安全和身體健康放在第一位」，據媒體報導，疫情後中國民眾對中國政府信任度達98％。

    華春瑩還稱，「中國政府全心全意為人民服務，將人民的幸福和滿意作為我們的標準和追求；中國也堅持問需於民、問計於民，廣大人民群眾可以通過網絡渠（管道）道表達意願、反映訴求，『我想這就是真正的民主』」。

    華春瑩最後稱，「民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。我們希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全」。

    2021年哥本哈根民主高峰會於5月10日至11日以實體及視訊混合形式舉行。包括斯洛伐克總統Zuzana Čaputová、丹麥外長Jeppe Kofod、委內瑞拉過渡總統Juan Guaidó、歐盟執委會副主席Věra Jourová、美國國務院民主、人權暨勞工代理助卿Lisa Peterson、美國聯邦眾議院情報委員會主席Adam Schiff、烏克蘭副總理Olha Stefanishyna，以及來自澳大利亞、日本、英國、美國、丹麥等各國政要、科技界領袖及香港民運人士，也以實體、錄影或視訊方式與會。

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（11日）氣炸回應，稱這場峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，還大言不慚地談論民主，更暗示中國才是「真正的民主」。（法新社）

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（11日）氣炸回應，稱這場峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，還大言不慚地談論民主，更暗示中國才是「真正的民主」。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8月公投 蔡英文將指示支持者「四個不同意，台灣更有力」
    2021/05/11 12:11

    8月公投 蔡英文將指示支持者「四個不同意，台灣更有力」
    自由廣場》小英總統一小步，台灣人民一大步
    2021/05/11 05:30

    自由廣場》小英總統一小步，台灣人民一大步

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    NASA批讓火箭失控墜落不負責任 中國外交部氣噗噗回應了
    2021/05/10 21:13

    NASA批讓火箭失控墜落不負責任 中國外交部氣噗噗回應了
    哥本哈根民主峰會演說 總統：威權國家利用疫情企圖改變全球秩序
    2021/05/10 21:01

    哥本哈根民主峰會演說 總統：威權國家利用疫情企圖改變全球秩序
    美國務卿挺台參與WHA 華春瑩噁回：中國最關心台灣人健康
    2021/05/10 18:48

    美國務卿挺台參與WHA 華春瑩噁回：中國最關心台灣人健康
    國際今日熱門
    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車
    2021/05/11 09:46

    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車

    心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍
    2021/05/10 22:06

    心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍

    以巴警民「耶路撒冷日」又爆衝突 超過300人輕重傷
    2021/05/10 23:24

    以巴警民「耶路撒冷日」又爆衝突 超過300人輕重傷

    就是要你中獎！店員拿錯彩券 讓他意外獲1.4億頭獎！
    2021/05/10 23:03

    就是要你中獎！店員拿錯彩券 讓他意外獲1.4億頭獎！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播