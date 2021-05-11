蔡總統受邀哥本哈根民主峰會演說 華春瑩氣炸回應了

蔡英文總統（見圖）11日在「民主聯盟」（Alliance of Democracies,AoD）舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。（圖取自總統府官網）

2021/05/11 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（10日）在「民主聯盟」舉辦的第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，強調威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作。對此，中國外交部發言人華春瑩今（11日）氣炸回應，稱這場峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，還大言不慚地談論民主，更暗示中國才是「真正的民主」。

針對蔡總統昨在「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，華春瑩今不滿表示，這個所謂民主峰會「充滿意識形態偏見」，根本就是一場不折不扣的「政治鬧劇」。

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她不滿地說，台灣和香港事務「純屬中國內政」，任何外國政府組織和個人都無權干預，「我們敦促有關國家組織和政客切實的尊重中國的主權，不要向台獨、港獨勢力發出任何錯誤的信號。」

華春瑩宣稱，中國「堅持以人民為中心，堅持人民至上，把人民的生命安全和身體健康放在第一位」，據媒體報導，疫情後中國民眾對中國政府信任度達98％。

華春瑩還稱，「中國政府全心全意為人民服務，將人民的幸福和滿意作為我們的標準和追求；中國也堅持問需於民、問計於民，廣大人民群眾可以通過網絡渠（管道）道表達意願、反映訴求，『我想這就是真正的民主』」。

華春瑩最後稱，「民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。我們希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全」。

2021年哥本哈根民主高峰會於5月10日至11日以實體及視訊混合形式舉行。包括斯洛伐克總統Zuzana Čaputová、丹麥外長Jeppe Kofod、委內瑞拉過渡總統Juan Guaidó、歐盟執委會副主席Věra Jourová、美國國務院民主、人權暨勞工代理助卿Lisa Peterson、美國聯邦眾議院情報委員會主席Adam Schiff、烏克蘭副總理Olha Stefanishyna，以及來自澳大利亞、日本、英國、美國、丹麥等各國政要、科技界領袖及香港民運人士，也以實體、錄影或視訊方式與會。

中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（11日）氣炸回應，稱這場峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，還大言不慚地談論民主，更暗示中國才是「真正的民主」。（法新社）

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