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    只因沒受邀派對... 美男子闖入女友家開槍釀7死

    科羅拉多州的科羅拉多泉市在母親節凌晨爆發一起槍擊案，包括槍手在內共7人死亡。圖為罹難者家屬。（美聯社）

    科羅拉多州的科羅拉多泉市在母親節凌晨爆發一起槍擊案，包括槍手在內共7人死亡。圖為罹難者家屬。（美聯社）

    2021/05/12 07:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州的科羅拉多泉市（Colorado Springs）於母親節發生一起槍擊案，一名槍手闖入女友參加的生日派對中開槍射擊，並在犯案後輕生，此案包含槍手在內共有7人死亡。警方經過調查後發現，槍手疑似因為沒被受邀參加女友家人舉辦的生日趴而感到不滿，因此才持槍犯案。

    根據《美聯社》報導，科羅拉多泉市警方表示，槍手為28歲的馬西亞斯（Teodoro Macias），他和女友伊巴拉（Sandra Ibarra）交往約一年，過去曾有「控制欲高」、「善妒」等行為，而週日這起槍擊案的受害者除了自殺的馬西亞斯之外，都是伊巴拉的家族成員，伊巴拉也在此次槍擊案中遇難。另外在現場有3名兒童倖免於難，分別是2歲、5歲和11歲，3人在此次槍擊案中一夕成為孤兒，目前監護權已轉移至其他親戚。

    警局局長尼斯基（Vince Niski）表示：「這起恐怖事件的核心是家庭暴力。」尼斯基提到，馬西亞斯和伊巴拉交往期間，在「權力與控制」方面出現問題，馬西亞斯在槍擊案發生前一週曾和伊巴拉參加另外一次家族聚會，當時馬西亞斯就和伊巴拉的家族存在某些衝突。

    警方勘查現場後，發現馬西亞斯使用手槍行兇，並配有兩個可容納15發子彈的彈匣，其中一個已被馬西亞斯射空，另外在現場找到了17枚空彈殼，目前仍不知道馬西亞斯的槍枝獲取途徑。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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