美國路易斯安那州驚傳槍響 5人命危送醫
〔中央社〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）路易斯安那州姊妹台KSLA報導，希瑞夫港（Shreveport）一間酒類專賣店18日晚間驚傳槍響，有5人遭到槍擊，傷勢危急，已送醫治療。
報導指出，目前尚不清楚行凶者身分。當局稱傷者傷勢危及性命。
請繼續往下閱讀...
根據KSLA報導內容，位於希瑞夫港赫恩大道（Hearne Avenue）的這間酒類專賣店晚間9時02分發生槍擊事件，當下有4人在店內，1人在店外。
《路透》目前還無法與當地警方取得聯繫。
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〔中央社〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）路易斯安那州姊妹台KSLA報導，希瑞夫港（Shreveport）一間酒類專賣店18日晚間驚傳槍響，有5人遭到槍擊，傷勢危急，已送醫治療。
報導指出，目前尚不清楚行凶者身分。當局稱傷者傷勢危及性命。
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根據KSLA報導內容，位於希瑞夫港赫恩大道（Hearne Avenue）的這間酒類專賣店晚間9時02分發生槍擊事件，當下有4人在店內，1人在店外。
《路透》目前還無法與當地警方取得聯繫。