美國科州爆母親節槍擊案 男子闖生日趴開槍後輕生釀7死

美國科羅拉多州在母親節凌晨爆發一場槍擊案，包括槍手在內共有7人死亡。（美聯社）

2021/05/10 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州的科羅拉多泉市（Colorado Springs）於週日發生槍擊案，一名槍手闖入女友參加的生日派對中開槍射擊，他在犯案後開槍輕生，包含槍手在內共有7人死亡。

根據《美聯社》報導，當地警方表示，這起槍擊事件發生在週日凌晨於科羅拉多泉市東部一座拖車公園，當時槍手的女友和她的朋友們參加一場生日派對，沒想到槍手走進聚會中持槍射擊，當場殺死5人，槍手在犯案後持槍輕生。

請繼續往下閱讀...

在槍擊案發生後，警方接獲報案到場，看到現場躺著6具屍體和1名重傷男子，男子雖立即被送醫急救，最後仍回天乏術。這起槍擊案共造成7人死亡，其中包含犯案後輕生的槍手及槍手女友，現場中另有一名孩童生還，這名孩童沒有受到傷害，目前由親戚安置中。

警方指出，當時的生日派對是為了其中一名死者所準備的，男子的犯案動機目前仍不明。科羅拉多泉市警局局長尼斯基（Vince Niski）在一份聲明中說：「我為那些失去親人的家庭以及失去父母的孩子感到痛心。」

這起生日派對槍擊案，是科羅拉多州自從3月22日的波爾德市（Boulder County）超市槍擊案後最嚴重的槍擊事件。州長波利斯（Jared Polis）週日表示：「正當我們都在慶祝母親節時，科羅拉多州泉市的慘劇令人震驚，向遇難者、家屬和所有受此案影響的人祈禱和致上慰問。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法