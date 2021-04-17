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    美國印州大規模槍擊案 拜登：槍枝暴力已成「流行病」

    美國聯邦快遞公司（FedEx）15日深夜發生大規模槍擊案，造成8人死亡。（美聯社）

    美國聯邦快遞公司（FedEx）15日深夜發生大規模槍擊案，造成8人死亡。（美聯社）

    2021/04/17 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦快遞公司（FedEx）15日深夜發生大規模槍擊案，造成8人死亡，昨日警方公布資料顯示，這樁槍擊的兇手是年僅19歲在去年離職快遞公司的布蘭登霍爾（Brandon Hole），當時他駕車來到案發倉庫，一下車便開始瘋狂隨機掃射，且在警方到場之前就已自盡。對此，美國總統拜登（Joe Biden）表示，槍枝暴力在美國已然是「一種流行病」。

    綜合外媒報導，警方表示，這樁槍擊案發生在印第安納州首府印第安納波利斯市15日深夜11時左右，槍手一到現場就開始隨機開槍，而當時仍是晚餐與換班的時間，現場至少有100人。據目擊者聽見多起槍響，最終有4人死在大樓內、4人死在大樓外，而布蘭登霍爾是在警方到場的數分鐘之前才自盡。目前調查發現霍爾事前並未與他人發生爭執或衝突，因此犯案動機仍在釐清中，但當局坦言，以目前情況來看，可能永遠無法確定。

    對此，美國總統拜登下令降半旗哀悼，強調近期發生的大規模槍擊事件為「國家恥辱」（national embarrassment），稱槍枝暴力在美國已成為一種流行病，並在個人的Twitter表示日後對於槍枝的控管會更加嚴謹，「我們可以而且必須做更多的事情來減少槍枝暴力和挽救生命」。

    此外，FedEx主席兼行政總裁史密斯（Frederick Smith）則形容，這是一樁毫無意義的暴力行為，並在寫給員工的電子郵件寫著，「今天是毀滅性的一天，用言語難以形容我們所有人的情感」。

    據悉，這是今年印第安納波利斯的第三次大規模槍擊事件。1月份，該市有5民眾被槍殺，其中還包括1名孕婦；3月份則是在檢查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）反應時發生衝突，3名成年人和1名兒童喪生。

    根據槍枝暴力資料顯示，今年迄今為止，美國各種原因造成的槍枝暴力死亡人數為12,395，其中有147人在大規模槍擊事件中死亡。去年則共有43,549人死亡，大規模槍擊事件中有610人死亡。

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    此為這樁槍擊案年僅19歲的兇手布蘭登霍爾。（美聯社）

    此為這樁槍擊案年僅19歲的兇手布蘭登霍爾。（美聯社）

    事件發生後，家屬在現場十分擔憂。（路透）

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