美國印州大規模槍擊案 拜登：槍枝暴力已成「流行病」
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦快遞公司（FedEx）15日深夜發生大規模槍擊案，造成8人死亡，昨日警方公布資料顯示，這樁槍擊的兇手是年僅19歲在去年離職快遞公司的布蘭登霍爾（Brandon Hole），當時他駕車來到案發倉庫，一下車便開始瘋狂隨機掃射，且在警方到場之前就已自盡。對此，美國總統拜登（Joe Biden）表示，槍枝暴力在美國已然是「一種流行病」。
綜合外媒報導，警方表示，這樁槍擊案發生在印第安納州首府印第安納波利斯市15日深夜11時左右，槍手一到現場就開始隨機開槍，而當時仍是晚餐與換班的時間，現場至少有100人。據目擊者聽見多起槍響，最終有4人死在大樓內、4人死在大樓外，而布蘭登霍爾是在警方到場的數分鐘之前才自盡。目前調查發現霍爾事前並未與他人發生爭執或衝突，因此犯案動機仍在釐清中，但當局坦言，以目前情況來看，可能永遠無法確定。
請繼續往下閱讀...
對此，美國總統拜登下令降半旗哀悼，強調近期發生的大規模槍擊事件為「國家恥辱」（national embarrassment），稱槍枝暴力在美國已成為一種流行病，並在個人的Twitter表示日後對於槍枝的控管會更加嚴謹，「我們可以而且必須做更多的事情來減少槍枝暴力和挽救生命」。
此外，FedEx主席兼行政總裁史密斯（Frederick Smith）則形容，這是一樁毫無意義的暴力行為，並在寫給員工的電子郵件寫著，「今天是毀滅性的一天，用言語難以形容我們所有人的情感」。
據悉，這是今年印第安納波利斯的第三次大規模槍擊事件。1月份，該市有5民眾被槍殺，其中還包括1名孕婦；3月份則是在檢查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）反應時發生衝突，3名成年人和1名兒童喪生。
根據槍枝暴力資料顯示，今年迄今為止，美國各種原因造成的槍枝暴力死亡人數為12,395，其中有147人在大規模槍擊事件中死亡。去年則共有43,549人死亡，大規模槍擊事件中有610人死亡。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
Vice President Harris and I have been briefed on the mass shooting at a FedEx facility in Indianapolis. God bless the eight individuals we lost and their loved ones, and we pray for the wounded for their recovery.— President Biden （@POTUS） April 16, 2021
We can, and must, do more to reduce gun violence and save lives.