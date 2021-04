美國印州大規模槍擊案 拜登：槍枝暴力已成「流行病」

2021/04/17 17:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦快遞公司(FedEx)15日深夜發生大規模槍擊案,造成8人死亡,昨日警方公布資料顯示,這樁槍擊的兇手是年僅19歲在去年離職快遞公司的布蘭登霍爾(Brandon Hole),當時他駕車來到案發倉庫,一下車便開始瘋狂隨機掃射,且在警方到場之前就已自盡。對此,美國總統拜登(Joe Biden)表示,槍枝暴力在美國已然是「一種流行病」。

綜合外媒報導,警方表示,這樁槍擊案發生在印第安納州首府印第安納波利斯市15日深夜11時左右,槍手一到現場就開始隨機開槍,而當時仍是晚餐與換班的時間,現場至少有100人。據目擊者聽見多起槍響,最終有4人死在大樓內、4人死在大樓外,而布蘭登霍爾是在警方到場的數分鐘之前才自盡。目前調查發現霍爾事前並未與他人發生爭執或衝突,因此犯案動機仍在釐清中,但當局坦言,以目前情況來看,可能永遠無法確定。

對此,美國總統拜登下令降半旗哀悼,強調近期發生的大規模槍擊事件為「國家恥辱」(national embarrassment),稱槍枝暴力在美國已成為一種流行病,並在個人的Twitter表示日後對於槍枝的控管會更加嚴謹,「我們可以而且必須做更多的事情來減少槍枝暴力和挽救生命」。

此外,FedEx主席兼行政總裁史密斯(Frederick Smith)則形容,這是一樁毫無意義的暴力行為,並在寫給員工的電子郵件寫著,「今天是毀滅性的一天,用言語難以形容我們所有人的情感」。

據悉,這是今年印第安納波利斯的第三次大規模槍擊事件。1月份,該市有5民眾被槍殺,其中還包括1名孕婦;3月份則是在檢查武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)反應時發生衝突,3名成年人和1名兒童喪生。

根據槍枝暴力資料顯示,今年迄今為止,美國各種原因造成的槍枝暴力死亡人數為12,395,其中有147人在大規模槍擊事件中死亡。去年則共有43,549人死亡,大規模槍擊事件中有610人死亡。

Vice President Harris and I have been briefed on the mass shooting at a FedEx facility in Indianapolis. God bless the eight individuals we lost and their loved ones, and we pray for the wounded for their recovery.



We can, and must, do more to reduce gun violence and save lives.