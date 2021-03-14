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    命大！ 美國警察頭部被開2槍 傷勢穩定等待動手術

    美國警察維特斯特魯克（Jeffrey Wittstruck）試圖控制竊嫌時遭到反擊，頭部被連開2槍，不過他幸運撿回一命，目前傷勢穩定等待開刀。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

    美國警察維特斯特魯克（Jeffrey Wittstruck）試圖控制竊嫌時遭到反擊，頭部被連開2槍，不過他幸運撿回一命，目前傷勢穩定等待開刀。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

    2021/03/14 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕命真大！美國內布拉斯加州奧馬哈西路商場（Westroads Mall）12日發生竊盜事件，警察維特斯特魯克（Jeffrey Wittstruck）試圖控制歹徒時遭到反擊，頭部被連開2槍，不過維特斯特魯克仍撿回一命，目前傷勢穩定等待開刀。

    《福斯新聞》報導，奧馬哈警察局表示，維特斯特魯克當時正在為竊嫌詹金斯（Kenry Lamont Jenkins Jr.）上手銬，孰料詹金斯激烈反抗，維特斯特魯克見狀拔出電擊槍希望將對方電倒，但詹金斯不受影響反而掏槍對著警察頭部開了2槍。

    警方透露，竊嫌犯案後開著白色轎車逃離現場，同僚和店員則迅速為維特斯特魯克急救並呼叫後援，州警隨即於80號州際公路上與詹金斯展開高速追逐，最終順利將其逮捕並搜出點38金牛座手槍。

    由於子彈僅擊中臉部和頭頂，讓命大的維特斯特魯克沒有生命危險。奧馬哈警察局13日透露，維特斯特魯克病情相當穩定，有望接受手術，至於詹金斯則面臨著殺人未遂、使用武器實施重罪等罪嫌。

    竊嫌詹金斯（Kenry Lamont Jenkins Jr.）面臨殺人未遂等罪嫌。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

    竊嫌詹金斯（Kenry Lamont Jenkins Jr.）面臨殺人未遂等罪嫌。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

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