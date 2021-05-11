為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美聯社調查：中國網軍幫外交官「製造」支持度

    「美聯社」與英國牛津大學「牛津網路研究所」合作調查7個月的報告指出，中國透過大量假帳號組成的網軍，替外交官「製造」人氣。（路透檔案照）

    「美聯社」與英國牛津大學「牛津網路研究所」合作調查7個月的報告指出，中國透過大量假帳號組成的網軍，替外交官「製造」人氣。（路透檔案照）

    2021/05/11 23:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕1份由「美聯社」與英國牛津大學「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）合作調查7個月的報告指出，中國在推特聲量的提高，其實是透過大量假帳號組成的網軍，這些帳號轉推中國外交官與官媒的推文數萬次，替多名中國外交官「製造」支持度，但調查報告無法確定，假帳號的活動是否得到中國政府的金援。

    根據「美聯社」報導，自去年6月至今年2月，有中國「外交戰狼」稱號的前中國駐英國大使劉曉明，在推特發布的譏諷西方反華偏見文章共獲得了4萬3千次轉推。但調查人員詳查後發現，在去年6月至今年1月間，轉推劉曉明文章的用戶竟有逾半是因違反平台規定，被推特停用的帳號。

    整體來看，共有26,879個至少轉推1次中國外交官或官媒內容的假帳號被推特停用，由於推特通常都會等到假帳號開始活躍後，再出手管制，上述2.6萬多個帳號在被停用前，已成功轉推近20萬次中國外交官與官媒的內容。

    然而，推特的停用無法阻止中國的大外宣，推特近期又出現1批冒充為英國公民的假帳號，持續推廣中國政府的內容，在推特上個月底發現並停用這些帳號之前，他們已經轉推與回覆超過1萬6千次。

    報導指出，這種虛擬的人氣可以提升中國訊息的地位，創造廣泛支持的幻象，也能扭曲社群平台的演算法，利用演算法將訊息曝光予更多用戶。儘管個別假帳號的影響力不大，但經歷時間與規模的推移，這類網路將能扭曲訊息生態，深化中國訊息的影響力與真實性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國網軍猖狂 偽造總統府公文
    2021/04/17 05:30

    中國網軍猖狂 偽造總統府公文
    中國網軍偽造總統府公文》學者：北京假訊息戰 製造多重矛盾
    2021/04/17 05:30

    中國網軍偽造總統府公文》學者：北京假訊息戰 製造多重矛盾

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    2000萬中國網軍打輿論戰 平均年齡19歲
    2021/04/15 17:46

    2000萬中國網軍打輿論戰 平均年齡19歲
    武漢肺炎爆發後 刑事局：共有653件假訊息
    2021/04/07 21:04

    武漢肺炎爆發後 刑事局：共有653件假訊息
    國際今日熱門
    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車
    2021/05/11 09:46

    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車

    印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......
    2021/05/11 09:55

    印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......

    「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中網民盼「知恩圖報」
    2021/05/11 06:02

    「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中網民盼「知恩圖報」

    為何比爾蓋茲此時離婚？ 美媒分析：關鍵是「她」
    2021/05/11 06:04

    為何比爾蓋茲此時離婚？ 美媒分析：關鍵是「她」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播