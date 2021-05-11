美聯社調查：中國網軍幫外交官「製造」支持度

「美聯社」與英國牛津大學「牛津網路研究所」合作調查7個月的報告指出，中國透過大量假帳號組成的網軍，替外交官「製造」人氣。（路透檔案照）

2021/05/11 23:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕1份由「美聯社」與英國牛津大學「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）合作調查7個月的報告指出，中國在推特聲量的提高，其實是透過大量假帳號組成的網軍，這些帳號轉推中國外交官與官媒的推文數萬次，替多名中國外交官「製造」支持度，但調查報告無法確定，假帳號的活動是否得到中國政府的金援。

根據「美聯社」報導，自去年6月至今年2月，有中國「外交戰狼」稱號的前中國駐英國大使劉曉明，在推特發布的譏諷西方反華偏見文章共獲得了4萬3千次轉推。但調查人員詳查後發現，在去年6月至今年1月間，轉推劉曉明文章的用戶竟有逾半是因違反平台規定，被推特停用的帳號。

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整體來看，共有26,879個至少轉推1次中國外交官或官媒內容的假帳號被推特停用，由於推特通常都會等到假帳號開始活躍後，再出手管制，上述2.6萬多個帳號在被停用前，已成功轉推近20萬次中國外交官與官媒的內容。

然而，推特的停用無法阻止中國的大外宣，推特近期又出現1批冒充為英國公民的假帳號，持續推廣中國政府的內容，在推特上個月底發現並停用這些帳號之前，他們已經轉推與回覆超過1萬6千次。

報導指出，這種虛擬的人氣可以提升中國訊息的地位，創造廣泛支持的幻象，也能扭曲社群平台的演算法，利用演算法將訊息曝光予更多用戶。儘管個別假帳號的影響力不大，但經歷時間與規模的推移，這類網路將能扭曲訊息生態，深化中國訊息的影響力與真實性。

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