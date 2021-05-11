為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！四川男牽電動車搭電梯突爆炸 密閉空間火燒5人

    中國四川一名男子將電動車牽進電梯，意外爆炸起火。（翻攝自推特影片）

    中國四川一名男子將電動車牽進電梯，意外爆炸起火。（翻攝自推特影片）

    2021/05/11 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川昨（10日）傳出一起電動車在電梯內爆炸起火的事件，造成現場5人嚴重灼傷，其中還包括一名僅5個月大的嬰兒，詳細起火原因正在進一步調查中。

    綜合中媒報導，10日晚上7時34分許，中國四川成都一處社區驚傳電動車爆炸起火。透過監視器畫面可見，當時電梯內共有3名男子和1名抱著嬰兒的婦人，其中一名男子直接將電動車牽進電梯準備回家，不料關門瞬間車尾突然竄出火光，接著電梯瞬間被濃煙火苗吞噬。事發突然，車主雖試圖按開電梯門但為時已晚，5人被困在密閉空間裡全被灼傷，隨後警消人員到場將火勢撲滅並緊急將傷者送醫治療，目前暫未傳出人員身亡。

    報導指出，該社區去年底才剛交屋，還有多間房屋仍在裝修中，因此物業管理「沒有那麼嚴」，常有住戶直接載運電動車上樓，安全恐有疑慮。對此，不少網友看了怵目驚心的畫面怒道「很有必要立法禁止任何的電動車進電梯」、「整個社區都在違法，靜等被抓」、「有關部門應當以『危害公共安全罪』立法，確實保護居民的安全」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本福島化工廠不明原因突爆炸 4人受傷
    2021/05/11 09:51

    日本福島化工廠不明原因突爆炸 4人受傷
    她忘記做「1件事」 烘乾機突起火房子燒成灰燼
    2021/05/10 16:59

    她忘記做「1件事」 烘乾機突起火房子燒成灰燼
    阿富汗驚傳公車爆炸 至少11死28傷
    2021/05/10 13:51

    阿富汗驚傳公車爆炸 至少11死28傷
    巨響傳10公里外！ 中國廣西修車廠爆炸如地震 釀1死3傷
    2021/05/08 12:33

    巨響傳10公里外！ 中國廣西修車廠爆炸如地震 釀1死3傷
    國際今日熱門
    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車
    2021/05/11 09:46

    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車

    恐怖畫面曝光！遭陌生男衝撞 少女慘摔月台卡鐵軌
    2021/05/10 14:27

    恐怖畫面曝光！遭陌生男衝撞 少女慘摔月台卡鐵軌

    澳蝙蝠驗出致命狂犬病毒 當局警告：切勿接觸
    2021/05/10 13:56

    澳蝙蝠驗出致命狂犬病毒 當局警告：切勿接觸

    阿富汗驚傳公車爆炸 至少11死28傷
    2021/05/10 13:51

    阿富汗驚傳公車爆炸 至少11死28傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播