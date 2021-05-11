悚！四川男牽電動車搭電梯突爆炸 密閉空間火燒5人

中國四川一名男子將電動車牽進電梯，意外爆炸起火。（翻攝自推特影片）

2021/05/11 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川昨（10日）傳出一起電動車在電梯內爆炸起火的事件，造成現場5人嚴重灼傷，其中還包括一名僅5個月大的嬰兒，詳細起火原因正在進一步調查中。

綜合中媒報導，10日晚上7時34分許，中國四川成都一處社區驚傳電動車爆炸起火。透過監視器畫面可見，當時電梯內共有3名男子和1名抱著嬰兒的婦人，其中一名男子直接將電動車牽進電梯準備回家，不料關門瞬間車尾突然竄出火光，接著電梯瞬間被濃煙火苗吞噬。事發突然，車主雖試圖按開電梯門但為時已晚，5人被困在密閉空間裡全被灼傷，隨後警消人員到場將火勢撲滅並緊急將傷者送醫治療，目前暫未傳出人員身亡。

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報導指出，該社區去年底才剛交屋，還有多間房屋仍在裝修中，因此物業管理「沒有那麼嚴」，常有住戶直接載運電動車上樓，安全恐有疑慮。對此，不少網友看了怵目驚心的畫面怒道「很有必要立法禁止任何的電動車進電梯」、「整個社區都在違法，靜等被抓」、「有關部門應當以『危害公共安全罪』立法，確實保護居民的安全」。

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