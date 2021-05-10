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    她忘記做「1件事」 烘乾機突起火房子燒成灰燼

    英國西密德蘭郡日前有位母親，在上班途中得知家中起火，趕緊跑回家，只見消防員在撲滅火勢，熊熊烈火短時間內就把家裡燒得焦黑，結果起火原因竟與1台滾筒式烘乾機有關。（Shannon Gales臉書）

    英國西密德蘭郡日前有位母親，在上班途中得知家中起火，趕緊跑回家，只見消防員在撲滅火勢，熊熊烈火短時間內就把家裡燒得焦黑，結果起火原因竟與1台滾筒式烘乾機有關。（Shannon Gales臉書）

    2021/05/10 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人家中可能都有設置烘乾機，幫助衣服快速烘乾，但若是使用不當，極有可能造成悲劇發生。英國西密德蘭郡日前有位母親，在上班途中得知家中起火，趕緊跑回家，只見消防員在撲滅火勢，熊熊烈火短時間內就把家裡燒得焦黑，裡頭的東西全都化為灰燼，結果這起悲劇的起火原因，竟與烘乾機插頭未拔出插座有關。

    綜合外媒報導，42歲的唐娜在附近的超商上班，上班途中鄰居忽然跑來店裡，驚慌失措地告訴她：「妳家失火了！」，唐娜立刻奔回家，只見消防人員正在撲滅火勢，每間房間都被毀得精光。

    唐娜育有4名子女，其他3名已成年，她和6歲的么女同住，當時女兒正巧在學校上課，英勇的鄰居破窗而入救出她的2隻狗和1隻貓。她難過表示，「這簡直是一場惡夢，我們擁有的一切都毀了。我女兒一定很難過，她所有的玩具和衣服都沒了，這下我們失去了一切。」更慘的是，唐娜沒有替房子購買保險，所以完全不能索賠。由於房子是租的，目前還在跟房東協調後續賠償問題，這段期間她打算先借住朋友家，女兒則暫時交給媽媽照顧。

    據鄰居透露，大約在中午時有聞到一股濃濃煙味，出外查看發現是唐娜家的房子起火，唐娜表示，烘乾機是媽媽送給她的禮物，已經使用8年了，不曾發生過什麼事。而據報導指出，事發當時烘乾機並未啟動，但插頭還插在插座上，所以消防人員推測，火災是由烘乾機引起的。

    當地消防局發言人也說明，對於唐娜的悲劇感到相當遺憾，將會徹底檢查該台烘乾機，盡速調查真正的起火原因。

    英國西密德蘭郡日前有位母親，在上班途中得知家中起火，趕緊跑回家，只見消防員在撲滅火勢，熊熊烈火短時間內就把家裡燒得焦黑，結果起火原因竟與1台滾筒式烘乾機有關。（Shannon Gales臉書）

    英國西密德蘭郡日前有位母親，在上班途中得知家中起火，趕緊跑回家，只見消防員在撲滅火勢，熊熊烈火短時間內就把家裡燒得焦黑，結果起火原因竟與1台滾筒式烘乾機有關。（Shannon Gales臉書）

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