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    軍情動態》洛馬將撤駐伊團隊 伊拉克F-16機隊陷入困境

    美國國防承包商洛克希德．馬丁昨日表示，因為安全考量，目前正在將駐紮在伊拉克軍事基地的F-16戰機維修團隊撤出。（美聯社）

    美國國防承包商洛克希德．馬丁昨日表示，因為安全考量，目前正在將駐紮在伊拉克軍事基地的F-16戰機維修團隊撤出。（美聯社）

    2021/05/11 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防承包商洛克希德．馬丁昨日表示，因為安全考量，目前正在將駐紮在伊拉克軍事基地的F-16戰機維修團隊撤出，雖後續將以遠端協助方案替代，但伊拉克當地的F-16機隊將面臨困境，更有可能停飛。

    綜合外媒報導，位於巴格達以北巴拉德（Balad）的美軍空軍基地經常遭飛彈襲擊，而美方認定這類攻擊多半由伊朗支持的民兵組織發動進行，因此在安全考量下，洛馬公司和美國政府協調後，決定以員工安全為優先，開始撤離駐伊拉克的F-16戰機維修團隊，《路透》報導指出，洛馬公司將建立小組，以遠端模式協助伊拉克空軍。

    有不具名的伊拉克官員透露，洛馬公司約有70名員工位處巴拉德，其中50名將會返美，剩餘20名人員則將轉往位於庫爾德斯坦地區的埃爾比勒空軍基地。

    美國軍武新聞《戰區》（The War Zone） 報導指出，在伊拉克剩餘的34架F-16戰機中，適航的不到2成，因此若沒有美國或洛馬公司在伊拉克的協助，剩餘的F-16戰機將很難恢復到適航，更可能面臨停飛的困境，縱使能安排協助，也得經過美方批准。

    有不具名的伊拉克官員向《紐約時報》表示，即使伊拉克盼望能說服洛馬公司留下，並持續和伊朗支持的民兵談判，希望能停止對巴拉德空軍基地以及其餘美軍基地的襲擊，但洛馬仍強調將會離開2至3個月，直到伊拉克能保證提供足夠的保護，洛馬團隊才會返回伊拉克。

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