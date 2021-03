軍情動態》拜登才剛發動空襲反擊 美軍駐伊基地又傳遭轟炸

2021/03/16 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登於上月25日宣布空襲敘利亞境內親伊朗民兵組織,作為先前美軍遭伊拉克火箭襲擊的報復,外媒指出,本月15日美軍駐紮的巴拉德(Al-Balad)空軍基地又遭到7枚火箭彈襲擊,所幸無人傷亡,目前尚未有組織承認犯案。

綜合外媒報導,本月15日晚間,位在伊拉克的巴拉德空軍基地遭到7枚火箭彈攻擊,其中5枚落在了該基地西北方的一處空地,所幸未造成人員傷亡,基地也無受損,另外2枚則擊中了基地附近村莊的民房,導致房屋破洞受損,目前仍未有組織出面宣稱犯案。

請繼續往下閱讀...

據悉,此次是美國與伊朗間最新一次的空襲,過去數週兩方駁火不斷,至少發生3起火箭彈襲擊,包含了美國承包商在伊拉克艾比爾(Irbi)遇襲喪命、巴格達的綠區(Green Zone)遭轟炸導致美軍財產損失,和巴拉德美軍空軍基地(Balad Air Base)的襲擊造成多人受傷。

據了解,自從川普前總統下令擊殺伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)後,美國駐中東的各個基地就大小空襲不斷,去年聖城軍為了報仇還買了衛星影像打算炸爛阿薩德空軍基地(Ain al-Asad airbase),但被美軍成功反制。

2 rockets landed in civilian areas near Al Balad military base north of #Baghdad, #Iraq. pic.twitter.com/RPNNrs2V8w