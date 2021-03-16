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    軍情動態》拜登才剛發動空襲反擊 美軍駐伊基地又傳遭轟炸

    美軍駐紮的巴拉德（Al-Balad）空軍基地在本月15日又遭5枚火箭彈襲擊，所幸無人傷亡，但有2枚落入附近村莊的民宅，導致房屋受損。（圖翻攝自Bilesa_Shaweys推特）

    美軍駐紮的巴拉德（Al-Balad）空軍基地在本月15日又遭5枚火箭彈襲擊，所幸無人傷亡，但有2枚落入附近村莊的民宅，導致房屋受損。（圖翻攝自Bilesa_Shaweys推特）

    2021/03/16 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於上月25日宣布空襲敘利亞境內親伊朗民兵組織，作為先前美軍遭伊拉克火箭襲擊的報復，外媒指出，本月15日美軍駐紮的巴拉德（Al-Balad）空軍基地又遭到7枚火箭彈襲擊，所幸無人傷亡，目前尚未有組織承認犯案。

    綜合外媒報導，本月15日晚間，位在伊拉克的巴拉德空軍基地遭到7枚火箭彈攻擊，其中5枚落在了該基地西北方的一處空地，所幸未造成人員傷亡，基地也無受損，另外2枚則擊中了基地附近村莊的民房，導致房屋破洞受損，目前仍未有組織出面宣稱犯案。

    據悉，此次是美國與伊朗間最新一次的空襲，過去數週兩方駁火不斷，至少發生3起火箭彈襲擊，包含了美國承包商在伊拉克艾比爾（Irbi）遇襲喪命、巴格達的綠區（Green Zone）遭轟炸導致美軍財產損失，和巴拉德美軍空軍基地（Balad Air Base）的襲擊造成多人受傷。

    據了解，自從川普前總統下令擊殺伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，美國駐中東的各個基地就大小空襲不斷，去年聖城軍為了報仇還買了衛星影像打算炸爛阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase），但被美軍成功反制。

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