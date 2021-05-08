軍武新知》為何美軍把較重飛彈掛F-16C翼端？洛馬曝解答

美軍選擇將AIM-120掛於翼端，而較輕的AIM-9則掛於翼下，洛克希德·馬丁公司給出解釋，稱該掛法是為了減少機翼震顫，並確保在這種狀態下能準確執行任務。（翻攝自推特@marq93hispeed）

2021/05/08 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕美軍4架F-16C戰機上月從日本基地升空，掛滿實彈飛往南海，引發關注。不過美軍選擇將AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）掛於翼端，而較輕的AIM-9響尾蛇空對空戰術飛彈（Sidewinder）則掛於翼下，洛克希德·馬丁公司給出解釋，稱該掛法是為了減少機翼震顫，並確保在這種狀態下能準確執行任務。

美國軍武新聞《戰區》（The War Zone）上月19日曝光了日本攝影師拍攝的照片，畫面中飛往南海的4架美軍F-16C戰機，都掛載了5枚具備超視距打擊能力的AIM-120以及1枚AIM-9響尾蛇戰術飛彈。

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由於AIM-120比AIM-9更重，卻常態地被掛於翼端，原因為何引發網友討論，《戰區》的記者羅格威（Tyler Rogoway）直接向洛克希德·馬丁公司詢問解答，而後者則證實了不少網友的想法，指出F-16C能掛載多種飛彈，而將335磅（約150公斤）的AIM-120掛於翼端，目的就是為了減少機翼震顫，並確保執行任務。

曾在美國海軍陸戰隊飛F/A-18，後來到密西根州國民警衛隊駕駛F-16的李斯特（Thomas Richter）以自身視角提供意見。他表示，先進中程空對空飛彈是視距外武器，視距範圍內的混戰下，若AIM-120還掛在翼端上確實很可能會帶來影響。

李斯特也強調，F-16是野獸，在相信自己技術的狀態下，能夠衝向敵軍控制的空域展開殺戮，並在空戰機動中脫離險境，屆時翼梢掛載飛彈的細節都不重要了。

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