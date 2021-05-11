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    真難受！鐵路員工收到慰勞金電郵 竟是公司資安部的釣魚信

    英國西米德蘭火車公司日前透過電郵發給旗下2500名員工一封慰勞信，標題意在感念同仁的辛勞，將加發一筆獎金，結果點開才發現是公司資安部門所發出的「網路釣魚電郵」。（圖翻攝自West Midlands Railway官方臉書）

    英國西米德蘭火車公司日前透過電郵發給旗下2500名員工一封慰勞信，標題意在感念同仁的辛勞，將加發一筆獎金，結果點開才發現是公司資安部門所發出的「網路釣魚電郵」。（圖翻攝自West Midlands Railway官方臉書）

    2021/05/11 15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕英國西米德蘭火車公司（West Midlands Trains）日前透過電子郵件發給旗下2500名員工一封慰勞金電郵，標題寫道「為感念同仁在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間仍努力維持火車運行」，未料點開才知是公司的「釣魚電郵」，目的是要測試員工的「資安意識」，讓他們既生氣又不滿。

    根據英媒《鏡報》報導，西米德蘭火車公司透過電郵發給旗下2500名員工，提到總經理愛德華茲（Julian Edwards）為了感念同仁在武肺疫情期間，仍戮力工作維持火車正常營運，還將增發一筆感謝金，開啟信件能閱讀總經理撰寫的信件全文。

    報導提到，點開電郵的員工，不但沒看到信件內容，更沒收到獎勵金，卻是收到一封回郵，指稱這是該公司資訊安全部門所設計的「釣魚模擬測試（Phishing Simulation Test）」，目的就是為了透過「感謝」及「報酬」誘使員工點開連結。

    報導指出，受騙員工都相當不滿且憤怒，運輸受薪工人協會（Transport Salaried Staffs’ Association）理事長科爾特斯（Manuel Cortes）就怒批，火車公司這種「釣魚電郵」令人不齒，其有千千萬萬種測試員工「資安意識」的手法，偏偏卻選用了最錯誤的方式，應受社會譴責，況且該公司真有一名員工不幸因武肺去世。

    報導也說，西米德蘭火車公司則回應，他們非常重視網路資訊安全，並且會定期培訓，因此測試員工的心理素質也是重要的一環，釣魚郵件確實是一般犯罪組織會使用的手法，幸好這只是個測驗，而不是實際的網路駭客攻擊。

    據悉，全球最大網際網路域名註冊及網站代管公司「GoDaddy」就曾向員工發出「假期獎金」的「釣魚電郵」，要求員工在期限內填寫個人資訊，以獲得650美元（約新台幣1.8萬元）的獎金，結果讓500名員工信以為真，被要求重新修習「網路安全課程」。

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