駐西班牙代表投書 籲讓台參與WHA協助抗疫

2021/05/11 04:00

〔中央社〕世界衛生大會將於5月下旬召開，西班牙主流媒體「西班牙外交官」電子報刊登駐地代表處劉德立代表專文，呼籲國際社會支持台灣參與世衛大會，以追求一個沒有防疫缺口的世界。

西班牙主流媒體「西班牙外交官」（The Diplomat in Spain）電子報今天刊出駐西班牙代表處劉德立代表以「台灣在世衛：追求一個沒有抗疫缺口的世界」為題的專文。

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劉德立表示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情迄今已有超過1億5,400萬人確診，並奪走逾300萬人性命。透過此次全球公衛危機，我們學習到沒有任何人能夠獨自面對疫情，國際合作才是成功對抗疫情唯一途徑。

專文指出，「守護全球醫衛安全的世衛應該比所有人更深知此道理，然而在2020年召開的世衛大會上，世衛決定自2017年之後，又一年屈服於中國壓力，不邀請台灣與會，造成國際公衛斷裂出一條無法預期後果的可怕缺口」。

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）發表的報告，在全球近百個國家中，台灣、紐西蘭及越南，為抗疫表現前三名國家；而「美國醫療協會期刊」（JAMA）近來發布研究報告指出，快速反應及結合有效防疫措施，為台灣成功遏制病毒蔓延的關鍵，再加上公私部門協調、應用大數據分析等策略，構成國際矚目的「台灣模式」。

此外，台灣向國際社會展現團結，以具體行動落實「台灣能幫忙」及「台灣正在幫忙」的理念，台灣於2020年馳援全球80餘國超過5,400萬片醫療用口罩，其中包括對西班牙捐贈的50萬片，以供第一線對抗新冠病毒的醫護人員使用。

劉德立指出，「然而縱使台灣持續獲得來自歐洲、美國及其他理念相近國家的堅定支持，至今卻仍未接獲將於本月24日至6月1日召開的第74屆世界衛生大會邀請，令人難以想像，因為病毒不識國界及國籍，將台灣排除在外，不僅傷害2,350萬台灣民眾的健康權利，更剝奪國際社會學習台灣可貢獻的知識與經驗」。

專文強調，不應容許中國霸權擴張阻礙齊力抗疫的道路，衛生議題必須免受政治干擾。在前述「台灣能幫忙」與「台灣正在幫忙」的理念下，台灣現今又加入「讓台灣幫忙」全新訴求。

劉德立呼籲國際社會支持台灣以觀察員的身分，完整參與第74屆世衛大會，以及世衛相關會議、活動與機制，讓世衛得以體現似已被淡忘的「不遺漏任何人」宗旨。

「西班牙外交官」電子報於2014年成立，以西、英雙語方式刊登。各國駐西外交人員為該報主要訂閱客群，另西國總理府、最大在野的「民眾黨」及聯合執政的左派「眾志成城黨」也是訂閱戶。（編輯：張佑之）

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