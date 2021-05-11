世貿：盼COVID－19疫苗專利問題最遲12月解決

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〔中央社〕世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo－Iweala）今天表示，她希望會員國在12月結束前就是否放棄2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗的專利達成 「務實」解決方案。
伊衛拉說，她發現主張和反對放棄專利的「雙方都出現了進展」，因此希望能就專利問題、技術移轉以及讓開發中國家比較容易取得疫苗達成架構協議。
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她在訪問義大利期間對記者作簡報表示，12月是達成這麼一項協議的最後期限。義大利今年是20國集團（G20）輪值主席國。
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